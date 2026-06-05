Bitcoin se desploma: acumula una caída del 30% y opera en mínimos en el año

El precio de Bitcoin se derrumba. La mayor cripto del mercado retoma su tendencia bajista tras recuperar en marzo y abril parte de lo perdido desde el máximo histórico de US$126.000 en octubre de 2025. Pero la ilusión para los inversores duró poco, los actores institucionales desarmaron posiciones y el conflicto en Medio Oriente desvía la adquisición de activos de riesgo.

Al cierre de esta nota, la mayor criptomoneda del mercado operaba a US$60.893. Una caída diaria del 5%, un retroceso semanal del 17% y un desplome del 30% en lo que va del año.

Unos de los principales factores fue el desarme de posiciones de jugadores institucionales. El lunes, Strategy Inc reveló que vendió 32 Bitcoins entre el 26 y el 31 de mayo a un precio medio de US$77.135, recaudando así cerca de 2,5 millones de dólares. "Aunque la venta representó una fracción mínima de las tenencias totales de Bitcoin de Strategy, envió señales bajistas a unos mercados ya nerviosos por la fragilidad de los precios de las criptomonedas", señaló el sitio especializado Investing.

A su vez, los datos de SoSoValue reflejaron salidas de alrededor de 396 millones de dólares de los ETF de Bitcoin el miércoles. De esta manera, el guarismo asciende a US$1.020 millones desde el lunes.

Por otra parte, la incertidumbre continua sobre la guerra entre Estados Unidos e Irán, ante la falta de claridad sobre las negociaciones de paz, mermó el apetito por el riesgo por parte de los inversores, especialmente en activos especulativos.

Bitcoin en lo que va de 2026

La cotización de Bitcoin arrastraba una tendencia bajista desde el último trimestre del año pasado. El precio de la mayor criptomoneda refleja una caída en lo que va de junio del más de 17%. Las caídas mensuales fueron: enero (-10,1%), febrero (-14,7%), marzo (+1,8%), abril (+11,8%) y mayo (-3,4%).

Bitcoin en 2025

En 2025, el precio de Bitcoin frustró a los inversores frente a las expectativas volcadas por los especialistas. El año pasado cerró con una caída cercana al 8%.

En diciembre de 2025 cerró en torno a US$88.000, frente a unos US$95.000 de diciembre de 2024. De esta manera, y por primera vez en su historia, el activo termina el último año del ciclo del halving con perdidas.