Banco Provincia lanzó créditos para comprar autos: cuánto presta y cómo tramitarlos paso a paso

El Banco Provincia lanzó una nueva línea de préstamos para comprar autos 0 km o usados. El crédito se tramita de manera digital desde concesionarias adheridas y permite financiar hasta el 100% del valor del vehículo, con alternativas de tasa y plazos según el perfil del cliente.

El programa “Préstamo Acá Tu Auto” permite acceder a financiación para adquirir vehículos nuevos o usados en más de 70 concesionarias de la provincia de Buenos Aires.

El Banco Provincia ofrece dos formas de financiamiento para comprar autos a través de los nuevos créditos.

Los montos parten desde $100.000 y llegan hasta $50 millones, aunque el importe disponible para cada persona depende de su capacidad crediticia y de las condiciones vigentes al momento de tramitar el préstamo.

Uno de los puntos claves de esta propuesta es que se puede financiar hasta el 100% del valor del vehículo, por lo que no es necesario contar con un anticipo para concretar la compra.

El Banco Provincia ofrece dos modalidades para sacar el préstamo, con diferencias en la tasa y el tiempo disponible para devolverlo.

Crédito UVA: tiene una tasa desde UVA + 6% anual y permite elegir plazos de entre 12 y 48 meses. Es la alternativa con la tasa inicial más baja, aunque el valor de las cuotas se actualiza de acuerdo con la evolución de la Unidad de Valor Adquisitivo.

Crédito tradicional: ofrece una tasa fija desde el 55% anual y contempla plazos de hasta 72 meses.

A modo de referencia, la entidad informó que un préstamo de $10 millones tendría una cuota inicial cercana a $235.000 mensuales en la opción UVA a 48 meses. En el crédito tradicional, para un plazo de 72 meses, la cuota rondaría los $477.000 mensuales.

Los valores son orientativos y pueden variar de acuerdo con las condiciones de cada operación y el perfil crediticio del solicitante.

Cómo sacar el préstamo de Banco Provincia

El trámite empieza directamente en la concesionaria, que tiene que participar del programa.

Una vez elegido el auto y acordada la financiación, los siguientes pasos son:

La solicitud se valida de manera digital a través de Cuenta DNI o Home Banking BIP.

Una vez concretado el préstamo, las cuotas se debitan automáticamente de la cuenta del cliente.

De esta manera, no es necesario presentar documentación en papel ni acercarse personalmente a una sucursal para completar la operación.

Dónde está disponible el crédito

Por el momento, “Acá Tu Auto” funciona en más de 70 concesionarias distribuidas en distintas localidades bonaerenses, pero el Banco Provincia anticipó que prevé sumar nuevos puntos de venta durante las próximas semanas.

La propuesta forma parte de la oferta de préstamos digitales de la entidad, que también contempla financiación para la compra de motos, casas modulares y materiales de construcción, además de servicios vinculados con salud, turismo y transporte de pasajeros.