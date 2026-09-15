La polémica operación de US$ 10 millones sobre una histórica fábrica de muebles de Mendoza

Una operación inmobiliaria por US$ 10,1 millones acaba de poner nuevamente en el centro de la escena a una de las históricas fábricas de muebles de Mendoza. Cuyoplacas , la empresa que fabrica muebles bajo la marca Platinum , acordó vender un inmueble de casi nueve hectáreas ubicado en Las Heras. Lo particular del negocio es quién aparece del otro lado de la operación: Fiplasto , la compañía que controla el 81,83% de Cuyoplacas. A eso se le suma que el espacio cuenta con una historia industrial y ambiental particularmente compleja .

El boleto de compraventa fue informado a la Comisión Nacional de Valores el pasado 11 de septiembre. El inmueble está ubicado en Acceso Norte y Pedro Pascual Segura, en El Zapallar, y tiene una superficie de 8 hectáreas y 7.851,04 metros cuadrados. De acuerdo a lo informado allí mismo, su nuevo destino será el real estate, con un enfoque en lo inmobiliario, logístico e industrial.

El precio total y definitivo pactado fue de US$ 10.100.000, aunque no se pagará en una sola vez. Fiplasto pagará el 46% al momento de la firma y toma de posesión, mientras que el saldo será abonado en cuatro cuotas anuales consecutivas.

El dato que vuelve particularmente relevante a la operación es su estructura societaria. Cuyoplacas es la vendedora y Fiplasto es la compradora. Pero Fiplasto controla el 81,83% de Cuyoplacas. Es decir, no se trata de una venta de la fábrica a un desarrollador inmobiliario externo, sino de una transferencia de un activo desde la compañía mendocina hacia su sociedad controlante.

La operación, además, tiene un objetivo definido por Fiplasto que sale del rubro en el que es potencia. La compañía informó que la compra responde a la creación de un área que se enfocará en desarrollos de real estate para los mercados industrial y logístico. Mientras tanto, Cuyoplacas utilizará los fondos obtenidos para “potenciar y concentrar” su unidad de negocios de muebles.

El contexto financiero de Platinum

La operación ocurre, además, en un momento delicado para la compañía mendocina. Los estados contables especiales de Cuyoplacas correspondientes al período cerrado el 30 de junio de 2026 muestran pérdidas operativas y resultados netos negativos. La empresa atribuyó el deterioro principalmente a la retracción de las ventas y a la caída de la demanda interna, que generó un desbalance frente a los costos fijos. El capital de trabajo negativo alcanzó los $11.248,5 millones.

El propio balance al que pudo acceder MDZ Online señala que, después de la llegada de Fiplasto al control de la compañía, se iniciaron cambios destinados a readecuar la estructura de costos y capturar sinergias. También se definió priorizar el volumen de ventas y revisar la política de precios y descuentos.

En ese escenario, los US$ 10,1 millones de la operación tienen el destino concreto de darle oxígeno y foco al negocio de muebles, mientras el grupo propietario comienza a separar y explotar el potencial inmobiliario de determinados activos.

Una fábrica con pasado conflictivo

El predio ubicado en Acceso Norte y Pedro Pascual Segura también tiene un antecedente ambiental que se remonta a comienzos de los 2000. La documentación oficial registra distintas actuaciones vinculadas con la actividad de CuyoPlacas y con los impactos de su funcionamiento en ese sector de Las Heras. En 2003, el Concejo Deliberante calificó la situación como de “inusual gravedad” y planteó el traslado de los sectores considerados más críticos.

En los años siguientes, el municipio y organismos provinciales impulsaron medidas de control y mitigación. En 2005, el entonces Ministerio de Ambiente y Obras Públicas emplazó a CuyoPlacas a presentar un plan que contemplara, entre otras alternativas, la reubicación de la parte crítica de la planta en el Parque Industrial y Minero Eje Norte. En 2006, el municipio dispuso el traslado de determinados sectores hacia ese predio.

Cuyo Placas Marcos Garcia / MDZ

El proceso continuó con una instancia de evaluación de impacto ambiental. En 2011, la Municipalidad de Las Heras convocó a una audiencia pública para analizar la Manifestación General de Impacto Ambiental del proyecto “Traslado de la Empresa CuyoPlacas S.A.”, que contemplaba llevar la planta de aglomerados a Finca La Alborada, en Capdeville.

Para diciembre de 2012 la empresa había recibido el ultimátum de dejar sus tareas en El Zapallar y trasladarse al Parque Industrial de Las Heras. Pero recién en 2023, la Corte Suprema de Justicia de Mendoza ordenó el traslado de la planta dando por zanjado el conflicto.

El vínculo con Pampa Energía

Detrás de Fiplasto aparece además una historia empresarial que conecta la operación con algunos de los principales nombres del mundo corporativo-energético argentino. Ricardo Torres es presidente de Fiplasto y quedó como principal accionista individual de la compañía después de la salida de Marcelo Mindlin, el pope de Pampa Energía. Torres fue uno de los inversores que participó de la toma de control de Fiplasto en 2023 y además es uno de lo ejecutivos que forman parte de la cúpula de la energética.

Mindlin, fundador y principal referente de Pampa Energía, llegó a ser el mayor accionista individual de Fiplasto después de aquella adquisición. Sin embargo, en junio de 2025 vendió la totalidad de sus acciones y dejó de ser accionista de la fabricante de tableros. Tras esa salida, Torres quedó como el principal accionista individual de Fiplasto.