Banco Macro vuelve al mercado internacional y capta 400 millones de dólares con una ON al 8%

El Banco Macro concretó una nueva colocación en el mercado internacional de capitales al obtener 400 millones de dólares a través la emisión de una Obligación Negociable (ON) clase “H”, con un plazo de cinco años y una tasa de interés del 8% anual.

La operación refuerza el acceso del sector corporativo argentino al financiamiento externo y confirma el renovado apetito de los inversores por activos locales, en un contexto de mayor estabilidad financiera tras las elecciones legislativas de octubre de 2025.

La emisión se inscribe en una estrategia de fondeo orientada a diversificar fuentes de financiamiento y capitalizar condiciones de mercado más favorables, tanto para el sistema financiero como para el conjunto de las empresas argentinas.

La ON clase “H” —identificada como ON 2026— fue colocada a cinco años de plazo, con una tasa del 8%, por un monto total de 400 millones de dólares . Según informó la entidad, la operación registró una fuerte demanda, con un libro de órdenes que alcanzó los US$ 1.150 millones, equivalente a casi tres veces el monto finalmente adjudicado.

“La transacción generó una fuerte tracción en el mercado”, destacaron desde el Banco Macro , al precisar que la emisión se realizó en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a mediano plazo, autorizado por un valor nominal de hasta US$ 1.500 millones.

Los colocadores internacionales de la operación fueron Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Latin Securities S.A. Agente de Valores, mientras que a nivel local participaron Macro Securities, Latin Securities y Balanz.

Desde la entidad señalaron que la colocación “confirma el continuo interés del mercado local e internacional por créditos corporativos argentinos, y la confianza de los inversores en Banco Macro”, una institución que cuenta con 8.785 colaboradores, 2.067 cajeros automáticos, 981 terminales de autoservicio y 558 puntos de atención en todo el país.

Regreso al financiamiento externo

Según especifica el portal economis.com.ar esta operación se suma a una colocación similar realizada en junio del año pasado, cuando Banco Macro -la entidad privada con mayor red de sucursales del país, presidida por Jorge Brito- volvió a emitir deuda a mediano plazo en los mercados internacionales, luego de más de diez años sin operaciones en esa plaza.

En aquella oportunidad, el banco explicó que la emisión formaba parte de una estrategia financiera integral, orientada a diversificar el fondeo y aprovechar una ventana de oportunidad en los mercados. La sólida posición patrimonial de la entidad y su escala dentro del sistema financiero argentino contribuyeron al atractivo del instrumento entre inversores institucionales.

La continuidad de estas emisiones consolida el posicionamiento del banco en el mercado internacional y amplía su margen de maniobra financiera en un escenario de reapertura del crédito.

Reapertura del crédito corporativo

La colocación de Banco Macro se produce en un escenario en el que las empresas argentinas emitieron deuda en los mercados internacionales por más de US$ 7.000 millones tras las elecciones legislativas de octubre de 2025. El ingreso de parte de esas divisas contribuyó a la estabilidad cambiaria local y a mejorar las condiciones de financiamiento.

El descenso del riesgo país posterior al resultado electoral favorable para el gobierno de Javier Milei facilitó nuevas emisiones de títulos, permitiendo a empresas y gobiernos provinciales acceder a tasas más competitivas y plazos más extensos.

La tendencia

En este contexto, compañías como YPF, Pampa Energía, Telecom, Banco Galicia, Vista Energy y Edenor realizaron colocaciones de Obligaciones Negociables por montos que oscilaron entre US$ 2 millones y US$ 750 millones, con tasas anuales de entre 7,62% y 10,37%. Las primeras operaciones se concretaron a fines de octubre, mientras que la reducción de la prima de riesgo impulsó una mayor actividad durante noviembre, diciembre y parte de enero.

La última colocación destacada fue encabezada por Telecom, que obtuvo US$ 600 millones a una tasa del 8,5% y con un plazo de 9,5 años.

Según estimaciones privadas, durante el undécimo mes del año pasado se registró el mayor volumen de emisiones primarias de ON de la última década, reflejando una reapertura del crédito corporativo y una mayor participación del Tesoro, aunque sin absorber completamente la demanda del mercado.