Banco Comafi y una importante asociación civil lanzaron una IA para mayores de 50 años

Banco Comafi se suma al asistente de inteligencia artificial DIAGUI, desarrollado por Diagonal Asociación Civil, para lanzar un módulo enfocado en educación financiera para personas mayores de 50 años, con contenidos accesibles y acompañamiento personalizado.

DIAGUI nació como una solución para acompañar procesos de reinvención laboral en personas mayores de 45 años. Impulsado por Diagonal Asociación Civil, el asistente utiliza inteligencia artificial para ofrecer orientación disponible las 24 horas, con acceso desde cualquier lugar. Con el crecimiento de su comunidad, comenzaron a surgir nuevas demandas vinculadas a la gestión financiera personal.

El módulo de Educación Financiera Silver surge como respuesta a estas necesidades. En este espacio, Banco Comafi aporta contenidos especializados basados en su experiencia, con el objetivo de facilitar el aprendizaje y promover decisiones informadas.

La iniciativa busca no solo transmitir conocimientos, sino también brindar herramientas prácticas que permitan a los usuarios desenvolverse con mayor seguridad en sus finanzas cotidianas.

Alejandro Haro, CEO de Comafi Bursátil, señaló que la educación financiera permite comprender el funcionamiento del sistema y tomar decisiones informadas. También remarcó la importancia de contar con recursos concretos para organizar el dinero y proyectar a largo plazo.

Por su parte, Vanesa Marignan, directora ejecutiva de Diagonal Asociación Civil, explicó que el desarrollo del nuevo módulo responde a una demanda directa de la comunidad usuaria, que comenzó a manifestar inquietudes sobre temas económicos y financieros.

Crecimiento de la población +50 y nuevos desafíos

El lanzamiento se da en un contexto demográfico relevante. En Argentina y América Latina, más de 11 millones de personas tienen más de 50 años, y se espera que esta cifra continúe en aumento en los próximos años.

Este cambio viene acompañado de nuevas dinámicas sociales y laborales:

Transición hacia una vida multietapa

Mayor interés en reinvención profesional

Necesidad de extender la vida laboral

Búsqueda de nuevos proyectos personales

Sin embargo, también persisten obstáculos como el edadismo laboral y la falta de acceso a herramientas financieras adecuadas.

En este escenario, la educación financiera se posiciona como un recurso clave para afrontar decisiones vinculadas al ahorro, la inversión y la planificación económica.

BANCO COMAFI DIAGUI modulo educacion financiera 1703 1 DIAGUI hace foco en la accesibilidad y en la seguridad de los datos personales. Foto: Prensa Banco Comafi

Alcance actual y proyección de DIAGUI

Actualmente, más de 2.600 personas utilizan DIAGUI, con fuerte presencia en Argentina. La plataforma combina inteligencia artificial con contenidos desarrollados por especialistas. En el caso del módulo financiero, utiliza tecnología basada en OpenAI y un sistema RAG, que garantiza que las respuestas se construyan exclusivamente a partir de información validada.

DIAGUI Esquema La arquitectura técnica de DIAGUI. Foto: Prensa Banco Comafi

De cara al futuro, DIAGUI proyecta ampliar su presencia a más provincias de Argentina y extender su alcance a otros países de América Latina. Esta expansión se realizará mediante alianzas con organizaciones y actores estratégicos que compartan el objetivo de promover inclusión y educación financiera.