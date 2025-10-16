AXION Energy y Central Puerto sellan acuerdo por energía renovable para la refinería de Campana

Central Puerto, la principal compañía generadora de energía eléctrica de Argentina , y AXION energy firmaron un acuerdo estratégico para el suministro de energía proveniente de fuentes renovables a la refinería que la compañía opera en la ciudad de Campana , provincia de Buenos Aires.

El contrato, que tendrá una duración de cinco años, contempla además la emisión de certificados internacionales I-REC (International Renewable Energy Certificate), que garantizan el origen renovable de la energía consumida.

A partir de este convenio, el 25% de la energía utilizada por la refinería de AXION energy será de origen renovable. El suministro alcanzará un total aproximado de 60 GWh anuales, provenientes de las centrales eólicas y solares que Central Puerto opera en el sur de Buenos Aires, Córdoba y Salta. Esta medida permitirá una reducción significativa del impacto ambiental de la operación industrial.

En términos de sostenibilidad, la implementación de este acuerdo permitirá a AXION energy evitar la emisión de cerca de 124.700 toneladas de dióxido de carbono (CO) durante la vigencia del contrato. De esta manera, la compañía avanza en su compromiso por reducir su huella de carbono y contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a los Principios del Pacto Global de Naciones Unidas.

Melisa Prost, gerente ejecutiva de División Técnica de AXION energy, destacó que “estamos convencidos de que la competitividad energética, la eficiencia y la sustentabilidad deben ir de la mano. Este contrato es una muestra de que es posible garantizar eficiencia en nuestras operaciones, asegurar abastecimiento confiable para nuestra refinería y, al mismo tiempo, avanzar hacia una matriz energética cada vez más limpia”.

Maquinaria

Prost agregó además que “gracias a los certificados I-REC incluidos en el acuerdo, se valida con estándares internacionales la procedencia renovable de la energía consumida en nuestra refinería de Campana, donde hemos realizado la inversión más grande de los últimos 35 años en el sector de refinación de la Argentina”.

Por su parte, Gabriel Ures, director Comercial de Central Puerto, afirmó que "es sumamente importante para Central Puerto haber alcanzado este acuerdo estratégico con AXION energy, que es un modelo a seguir en términos de políticas de sustentabilidad a nivel nacional. Estamos convencidos de que se trata de una gran oportunidad para empezar a generar sinergias entre ambas compañías”.

Energía renovable

Finalmente, Franco Perseguino, gerente de Comercialización de Energía y Servicios de Central Puerto, sostuvo que “Central Puerto y AXION energy demostraron que es posible avanzar hacia una transición energética competitiva. Este primer acuerdo de abastecimiento marca un hito en un contexto de transformación del mercado eléctrico, donde la contractualización de Energía y Potencia será clave para asegurar la confiabilidad del suministro”.