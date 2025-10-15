Modernizarán el IPC: los nuevos parámetros que aplicará el Indec para la inflación en 2026

La revisión metodológica del IPC priorizará rubros de conectividad y servicios, actualizando la medición de inflación según hábitos de consumo actuales.

En lo que constituye la "buena noticia" para el sistema estadístico argentino, el economista y columnista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, habló de la implementación de una nueva metodología para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) a partir de febrero de 2026.

Escuchá la columna completa de MDZ Radio 105.5 FM: 15-10-2025 - MC - Carlos Burgueño - Columna económica "Según la información, que ya es un poco pública, ayer a la tarde nos informaban que el nuevo IPC es la nueva medición que le va a descartar o a bajar la porcentualidad de importancia de algunos sectores y va a otorgar más importancia a otros rubros como servicios", explicó Burgueño.

El columnista destacó que la actualización reflejará mejor los patrones de consumo actuales: "Por ejemplo, le va a dar más importancia a la conexión de internet y celulares que a la telefonía fija. Que tenga más que ver con la vida actual".

Burgueño enfatizó como especialmente positivo el momento elegido para la implementación: "Es una buena noticia, primero, que se adecue el índice de inflación y segundo y fundamental, que sea después de todo el proceso electoral y después del recambio legislativo". Y amplió: "Porque si lo haces ahora, en cualquier momento, si lo hacías este mes, el mes anterior, o de acá a fin de año, iban a decir, '¡ah, viste, estuviste mintiendo!'. Entonces, miren, en este año electoral no se puede generar más ruido".