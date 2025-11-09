Presenta:

Así quedaron las tasas de plazos fijos de los principales bancos

Lo informó el Banco Central para las colocaciones a 30 días. Los bancos ofrecen distintas tasas que rondan entre el 24% y 33%, dependiendo la entidad.

Las tasas de interés de los plazos fijos rondan el 28,5% nominal anual en promedio. Foto: Shutterstock

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó los porcentajes de ganancia que ofrece cada entidad mediante un plazo fijo en pesos a 30 días. Cómo quedaron los principales bancos.

“Esta tabla está conformada por los 10 bancos con mayor volumen de depósitos e incluye también aquellos bancos que informaron la tasa ofrecida a no clientes”, indica la entidad presidida por Santiago Bausili.

Aclara, además, que para utilizar el plazo fijo no se necesita “costo para las personas usuarias” y se realiza “sin papeleo ni otros trámites”.

¿Cómo quedan las tasas de interés de los distintos bancos?

En el caso de depósitos a 30 días, los bancos ofrecen distintas tasas que rondan entre el 24% y 33%, dependiendo la entidad.

  • Banco Nación: 33%
  • Banco Macro: 33%
  • Banco ICBC: 32,25%
  • Banco Credicoop: 29%
  • Banco Ciudad: 28%
  • Banco Santander: 27%
  • Banco Galicia: 27%
  • BBVA: 27%
  • Banco Provincia: 24%

