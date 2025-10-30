Tras la licitación, el Gobierno brinda de mayor liquidez al mercado para bajar las tasas y repuntar el crédito

El Gobierno enfrentó su primera licitación de deuda tras la victoria en las urnas. La Secretaría de Finanzas adjudicó $6,867 billones, habiendo recibido ofertas por un total de $7,843 billones, lo que implicó un rollover del 57% y se volcarán unos $4,5 billones al mercado .

Los analistas señalaron que se redujeron "fuertemente" las tasas y que los pesos no renovados probablemente migren hacia activos en pesos como bonos CER que hoy tienen tasa real cercana al 10%. Para abril del 2027 el Tesoro pagó 35% anual.

“En la licitación el Gobierno emitirá $5 billones, tras haber renovado sólo 57% de los vencimientos del viernes. Esto refleja la muy baja liquidez en el sistema financiero, y la emisión debería cubrir estas necesidades”, explicaron desde el equipo de Research de PUENTE.

Y agregaron: “Como positivo, las tasas de colocación fueron mucho menores que en licitaciones anteriores, reflejando la compresión de esta semana, aunque todavía se mantienen en niveles altos en términos absolutos”.

En este punto, cabe remarcar que la mayor cantidad de pesos, unos $2,337 billones, se colocaron a 3,09% TEM, 44,09% TIREA.

“El resultado de la licitación era el esperado: dejar un sobrante de pesos que dote al mercado de mayor liquidez, con la expectativa de que la tasa de referencia no sufra de tanta volatilidad intradiaria (la caución a 1 día operó con un techo del 55% y un mínimo de 11%)”, sostuvieron desde Aurum Valores.

“Es un buen dato. Se relaja el apretón monetario, que si bien se puso para calmar al dólar terminó makano la actividad, y además se logra bajando tasas”, expresó el analista financiero Christian Buteler.

De esta manera, el equipo económico aflojó el apretón monetario e inyectó liquidez a un mercado que venía demandando mayor cantidad de pesos. La baja de tasas también es visto positivamente, algo que podría repuntar el crédito y darle un impulso a la actividad económica que se vio golpeada en la previa electoral por la suba de tasas que convalidó el Gobierno para evitar que los pesos corrieran al dólar y llegar con un tipo de cambio calmo a las urnas.

Dólar linked

El otro dato que se destacó en la licitación de ayer fue el poco apetito del mercado por instrumentos dólar linked, esto dejó entrever la baja demanda por cobertura cambiaria post elecciones y refleja que la city tiene la expectativa de un tipo de cambio más estable.

En su lugar, los inversores optaron poner el foco en LECAP y BONCAP de corto plazo con tasas reales aún positivas en el margen.

Encajes

La licitación también planteó la oportunidad para que el Gobierno flexibilice los encajes bancarios a la par de la baja de tasas, y así empujar la actividad económica frenada por los altos costos de los créditos.

Desde Puente pusieron la incógnita acerca de si el equipo económico buscará alguna medida para disminuir la cantidad de pesos que insertará en el sistema. “Resta ver si el Gobierno buscará tomar alguna medida para retirar esta liquidez que inyecta, como hizo en ocasiones anteriores, o si va a convalidar esta demanda del mercado”, señalaron.

También, el mercado especula con que el Tesoro estuvo comprando deuda en pesos. "Es otra forma de dar liquidez al sistema y apuntar a bajar las tasas. Sumado a ello el 28/11 vence la medida que aumentaba el 5% de los encajes, lo cual también favorecería a bajar las tasas", agregó el Sales Trader de Grupo IEB, Nicolás Capella.