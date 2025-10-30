Aumenta el dólar oficial y baja el blue: a cuánto cotizan este jueves

El dólar oficial subió 10 pesos este jueves y actualmente cotiza a $1.470. Por su parte, el dólar blue bajó cinco pesos y cotiza a $1.455.

En cuanto a los financieros, el dólar MEP se ubica en los $1.470 y el contado con liqui a $1.472.

La reforma laboral, el tema de debate del Gobierno Tras el triunfo legislativo de La Libertad Avanza, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, adelantó en una entrevista radial los principales lineamientos de la reforma laboral que el Gobierno planea enviar al Congreso y desmintió versiones sobre un supuesto aumento de la jornada laboral.

El funcionario aseguró que el objetivo central de la iniciativa es impulsar la formalización del empleo y reducir los costos estructurales que, según su diagnóstico, frenan la creación de puestos de trabajo en la Argentina.

Durante el diálogo con radio Mitre, el ministro fue consultado sobre los rumores que indicaban que la reforma implicaría trabajar más horas y modificar las indemnizaciones. “Lo de trabajar más horas no sé de dónde salió. Nunca lo escuché, nunca lo vi”, respondió Sturzenegger, quien atribuyó esas versiones a “campañas de miedo” propias del clima político.