Cuáles son las 9 empresas que compiten por reconstruir la Ruta 143 a San Rafael

El Gobierno de Mendoza realizó este martes la apertura de sobres de la licitación para la refuncionalización de la Ruta Nacional 143 , en el tramo que va desde Pareditas hasta San Rafael. Se presentaron 9 oferentes para reconstruir 107 kilómetros de esta estratégica y anhelada obra.

El proyecto prevé una inversión de casi $60 mil millones y contempla numerosas intervenciones como refuerzo estructural de calzada, banquinas y accesos, entre otros. La obra completa será financiada por los Fondos del Resarcimiento.

El presupuesto oficial destinado es de $59.507.375.795,93 y se realizarán tareas de repavimentación, refuerzo estructural de calzada, banquinas, accesos e incorporación de dos nuevos ordenadores viales en los ingresos al aeropuerto del Sur y en la intersección con El Toledano.

El acto contó con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo, la vicegobernadora, Hebe Casado; el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner Tomba; la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui; autoridades del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial y oferentes de distintas empresas .

Esta mañana se realizó la apertura de los sobres de propuestas para la reconstrucción de la Ruta 143 y se presentaron 9 oferentes. Algunas empresas se presentaron de manera individual y otras en uniones transitorias. Los interesados en esta mega obra son los siguientes:

Marcalba SA

José Cartellone Construcciones Civiles SA

Black Shadow SA - Constructora Horizonte SA - UT

Construcciones Electromecánicas del Oeste SA

Hugo del Carmen Ojeda SA - Semisa Infraestructura SA - UT

José J Chediack SAICA

Da Fré Obras Civiles SA - Ivica y Dumandzinc SA - UT

Luis M Pagliara SA

Genco SA - Laugero Construcciones SA - UT

El gobernador Cornejo valoró que se hayan recibido 9 ofertas y expresó que “esa competencia es muy buena para la provincia, saludable para la industria y para la administración”.

La subsecretaria Baduii explicó que la obra se licitó en tres tramos y las empresas pudieron presentarse a uno o más de ellos, pero a la hora de la adjudicación una misma empresa no podrá realizar las tres secciones planteadas.

Plazos y detalles de la obra

Los plazos de ejecución serán de 12 meses para los tramos que van desde la Ruta Provincial 150 hasta el arroyo Seco de las Peñas y desde allí, hasta Pareditas, en San Carlos. El tramo urbano, entre Avenida Rawson y la rotonda del Cristo en San Rafael, tendrá un plazo de 18 meses.

Badui recordó que la traza posee una antigüedad de 58 años y que no recibe una intervención integral desde hace cuatro décadas, “por lo que la obra permitirá mejorar significativamente la conectividad y las condiciones de circulación en una de las rutas más importantes de la región”.

El gobernador Alfredo Cornejo destacó que la Provincia asumió el desafío de ejecutar una ruta nacional con fondos propios, tras celebrar un convenio con Vialidad Nacional y contar con la aprobación legislativa correspondiente.

“Hemos tomado el desafío de invertir nosotros, el Gobierno provincial, en una ruta nacional”, señaló, y recordó que se trata de una inversión del Fondo del Resarcimiento de la Promoción Industrial aplicada a infraestructura productiva.

Cornejo indicó que la Ruta Nacional 143 es una de las más extensas que ejecutará el Gobierno provincial en los últimos años.

Descripción por tramos: