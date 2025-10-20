TGS ganó la licitación para ampliar el gasoducto de Vaca Muerta: de cuánto será la inversión
La empresa TGS fue la única oferente en la licitación para la ampliación del Tramo I del Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno (GPM) que busca incrementar la capacidad de transporte de gas natural desde Vaca Muerta.
La Secretaría de Energía aprobó la licitación y adjudicó la obra de ampliación la capacidad de transporte de gas natural producido en Vaca Muerta a Transportadora de Gas del Sur (TGS). La inversión será de 700 millones de dólares.
A través de la Resolución 397/2025, se oficializó la ampliación del Tramo I del Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno (GPM), una obra estratégica destinada a incrementar la capacidad de transporte de gas natural desde la cuenca neuquina.
La licitación fue impulsada por la empresa estatal Energía Argentina S.A. (Enarsa), que culminó con la presentación de una única oferta, la de TGS. El proyecto busca incrementar la capacidad de transporte de gas natural desde la zona productiva de Vaca Muerta hacia los centros de consumo del Área Metropolitana de Buenos Aires y la región litoral.
De acuerdo con lo establecido por el Decreto 1060/2024, la ampliación del gasoducto fue declarada de interés público nacional, dado su impacto en la seguridad energética y en la reducción de costos para el Estado.
El objetivo es reducir la dependencia del gas natural licuado (GNL) importado y de otros combustibles alternativos que suelen utilizarse durante los picos de demanda invernal, además de mejorar el abastecimiento de gas a centrales térmicas.
Según la resolución, TGS deberá presentar en un plazo de cinco días desde la notificación las garantías de cumplimiento en dólares, con firmas certificadas ante escribano público, conforme a las exigencias del pliego. En el mismo plazo, Energía Argentina S.A. deberá remitir al adjudicatario la Oferta de Reserva de Capacidad y la Oferta Irrevocable de Operación y Mantenimiento (O&M).
El Gobierno busca dar continuidad al proceso de expansión de la red de gasoductos iniciado con el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, rebautizado Perito Moreno y representa una segunda etapa del plan de ampliación de transporte.