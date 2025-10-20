Continúa la presión sobre el dólar: el oficial avanza $20 en la jornada de este lunes

A solo cinco ruedas de las elecciones legislativas, el mercado continúa con su apetito dolarizador frente a la incertidumbre post 26 de octubre. Luego de cerrar la semana pasada con un avance semanal de $25 y pese a las intervenciones de Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, el dólar trepa $20 en la jornada de este lunes.

El dólar mayorista cotiza a $1.470. Mientras que en el segmento minorista opera a $1.495 en la pizarra del Banco Nación, un incremento diario de $20.

La semana pasada el dólar minorista subió $ 25 pese a que Bessent intervino tanto en el mercado oficial como en el CCL. Según la consultora 1816, una de las más escuchadas en la city, en las dos primeras participaciones vendió US$ 538 millones en el MAE.

La demanda de dólares de los argetninos tampoco se detuvo pese a que este lunes el Banco Central comunicó que firmó el acuerdo de Estabilización cambiaria por US$ 20.000 millones con el Tesoro de EE.UU, con lo cual la entidad monetaria tendría mayor poder de fuego para intervenir.

Según detalló el BCRA, el acuerdo sivre "para responder ante condiciones que puedan derivar en episodios de volatilidad en los mercados cambiario y de capitales".

"El swap por US$ 20.000 millones otorga capacidad operativa para intervenir, refuerza la posición de liquidez y envía una señal política fuerte en un momento crítico. Pero no altera la dinámica estructural del mercado de cambios ni garantiza una estabilidad duradera. El BCRA gana tiempo y herramientas; la sostenibilidad dependerá de lo que ocurra después del 26 de octubre, cuando la La política vuelva a marcar el ritmo de la economía", señlaó Leo Anzalone, economista y director del Centro de Estudios Políticos y Económicos (Cepec).

La cotización de los dólares financieros

Por el lado de los dólares financieros, el MEP se negocia a $ 1.534,72 y el CCL a $ 1.553,14.