Se disparan las tasas de interés por falta de liquidez en pesos

Tras las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump que provocaron un fuerte malestar entre los inversores, quienes reaccionaron con una huida hacia la liquidez, la tasas de interés se dispararon por encima del 100%, y en algunos segmentos del sistema financiero llegaron a niveles extremos, como en el caso de la tasa interbancaria que se colocó en 180% nominal anual.

El martes, las tasas de corto plazo en pesos escalaron abruptamente ante la escasez de liquidez. La caución bursátil a un día alcanzó un máximo intradiario del 133%, el repo interbancario se ubicó en torno al 125%, y los plazos fijos mayoristas ya rinden cerca del 54% TNA . Pero, este miércoles la situación se agravó. Ahora la caución ronda el 114%, y la tasa de repo volvió a tocar el 180%, para luego moderarse hacia el 175%.

El salto en las tasas impacta directamente sobre el financiamiento de la economía . Tanto familias como empresas tienen cada vez mayores dificultades para acceder al crédito , un fenómeno que ya se traduce en una caída en los préstamos y un aumento en la morosidad.

Según datos recientes del sistema financiero, la cartera en mora de los hogares trepó del 2,6% en diciembre al 5,6% en julio, mientras que las líneas de consumo —personales y tarjetas— muestran caídas en términos reales por el encarecimiento del dinero.

El foco del mercado está puesto en la última licitación de deuda antes de las elecciones, que se realiza este miércoles. El Tesoro Nacional debe afrontar vencimientos por unos $3,8 billones correspondientes al Boncap T17O5, y los analistas anticipan una jornada de alta sensibilidad.

En el Ministerio de Economía reconocen un dilema complejo: aceptar tasas altísimas para lograr renovar el total de la deuda (rollover) o liberar liquidez pagando parte de los vencimientos en efectivo, lo que podría descomprimir la tensión pero limitar la capacidad de refinanciación en el corto plazo.

Operadores del mercado explican que la falta de pesos se agrava por las ventas de dólares oficiales y la absorción de liquidez a través del mercado de futuros.

Hasta hace unas semanas utilizaba operaciones simultáneas en BYMA para absorber pesos a una tasa del 25%, manteniendo las cauciones en torno al 23%. Pero ese mecanismo perdió eficacia: el stock de pesos absorbidos cayó de más de $6 billones a apenas $20.000 millones.