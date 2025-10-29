El Gobierno adjudicó $6 billones en la licitación de deuda: renovó un 57,18%
La Secretaría de Finanzas informó que en la licitación de este miércoles se adjudicaron $6,867 billones, tras recibir ofertas por un total de $7,843 billones.
La Secretaría de Finanzas informó que en la licitación de este miércoles se adjudicaron $6,867 billones, tras recibir ofertas por un total de $7,843 billones. El resultado implica un rollover (renovación de deuda) del 57,18% sobre los vencimientos que operaban en el día.
Detalle de las colocaciones de instrumentos
La colocación se concentró exclusivamente en instrumentos en pesos, ya que las ofertas para los bonos Dólar Linked fueron declaradas desiertas.
Te Podría Interesar
LECAP/BONCAP a
- 28/11/25 (S28N5) $2,337 billones a 3,09% TEM, 44,09% TIREA
- 30/01/26 (T30E6) $2,019 billones a 2,91% TEM, 41,07% TIREA
- 30/04/26 (S30A6) $1,494 billones a 2,68% TEM, 37,35% TIREA
- 30/10/26 (S30O6) $0,670 billones a 2,55% TEM, 35,28% TIREA
- 30/04/27 (T30A7) $0,346 billones a 2,55% TEM, 35,28% TIREA
Dólar Linked a:
- 28/11/25 (D28N5) - DESIERTA
- 30/01/26 (D30E6) - DESIERTA