Así cotiza el dólar y el blue tras el anuncio del Gobierno de intervención del mercado

El Gobierno anunció este martes que a partir desde hoy va a intervenir en el mercado de cambios. Así se encuentran las cotizaciones.

El dólar oficial se ha mantenido en comparación al cierre del lunes pese a que el Gobierno anunció que intervendrá el mercado de cambios desde este martes. Actualmente cotiza a $1.385 para la venta y a $1.345 para la compra.

Por su parte, el dólar blue retrocedió 10 pesos. La moneda paralela cotiza a $1.360 para la venta y a $1.340 para la compra.

El dólar MEP se consigue a $1.368 y el Contado con Liqui a $1,366.

Intervención del Gobierno El Gobierno nacional informó este martes que comenzará a intervenir en el mercado de cambios, en un intento por aportar liquidez y normalizar su funcionamiento ante la reciente volatilidad del dólar oficial y el dólar blue.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/1962875574231167249?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1962875574231167249%7Ctwgr%5Edac8837f0a8419433ab0827071248b6c51f7e687%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.mdzol.com%2Fdinero%2Fel-gobierno-anuncio-que-partir-este-martes-intervendra-el-mercado-cambios-n1327554&partner=&hide_thread=false El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento. — Pablo Quirno (@pabloquirno) September 2, 2025