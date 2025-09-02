Así cotiza el dólar y el blue tras el anuncio del Gobierno de intervención del mercado
El Gobierno anunció este martes que a partir desde hoy va a intervenir en el mercado de cambios. Así se encuentran las cotizaciones.
El dólar oficial se ha mantenido en comparación al cierre del lunes pese a que el Gobierno anunció que intervendrá el mercado de cambios desde este martes. Actualmente cotiza a $1.385 para la venta y a $1.345 para la compra.
Por su parte, el dólar blue retrocedió 10 pesos. La moneda paralela cotiza a $1.360 para la venta y a $1.340 para la compra.
El dólar MEP se consigue a $1.368 y el Contado con Liqui a $1,366.
Intervención del Gobierno
El Gobierno nacional informó este martes que comenzará a intervenir en el mercado de cambios, en un intento por aportar liquidez y normalizar su funcionamiento ante la reciente volatilidad del dólar oficial y el dólar blue.
El anuncio fue realizado a través de un comunicado del Tesoro Nacional, donde se señaló que la medida busca contribuir al correcto funcionamiento del mercado libre de cambios.