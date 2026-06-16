Argentina tiene lo que el mundo busca: el recurso que haría aumentar exponencialmente las exportaciones

Las exportaciones de litio volverían a mostrar cifras récord para Argentina, según anticipó el columnista económico Carlos Burgueño en el programa MDZ Club, por la 105.5 FM MDZ Radio . El analista destacó el desempeño del sector minero como “la buena noticia” de la jornada y aseguró que los próximos datos oficiales reflejarán un fuerte crecimiento de la actividad.

“Los datos del viernes, honestamente, los vamos a ver probablemente el jueves en el saldo de la balanza comercial. Pero récord de exportaciones mineras de la Argentina. Obviamente litio, en este caso”, afirmó Burgueño.

El economista sostuvo que el mineral ya está generando resultados concretos para el país. “El litio es el mineral que ya le está dando resultados al país”, señaló, y adelantó: “Prepárense para muy buenos resultados del litio”.

Burgueño remarcó que el desarrollo de esta actividad está concentrado principalmente en las provincias del norte. “El litio es Salta, es Jujuy. El norte argentino”, explicó.

Además, destacó que el impacto económico trasciende a la administración nacional de turno . “Este es otro dato positivo que excede al gobierno. Esto va a seguir”, aseguró.

Según indicó, la actividad minera tiene un horizonte de desarrollo de largo plazo y continuará ganando peso en distintas regiones del país. “La minería es una inversión a muy largo plazo. A 20 años”, afirmó.

Una oportunidad ligada a la demanda global

Para Burgueño, Argentina cuenta hoy con recursos estratégicos que tienen alta demanda internacional. “Nosotros tenemos lo que el mundo necesita ahora”, sostuvo.

Sin embargo, advirtió que la ventana de oportunidad no es permanente. “Hay minerales que la Argentina tiene hoy que por ahí no te sirven dentro de 10 años. Entonces la inversión tiene que ser hoy”, señaló.

En ese sentido, consideró que el desafío pasa por aprovechar el contexto actual y desarrollar los proyectos en marcha. “Ojo que no es eterno”, concluyó al referirse a la demanda global de minerales vinculados a la transición energética y las nuevas tecnologías.