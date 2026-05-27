Argentina quedó última en inversiones extranjeras entre las principales economías de la región

La Argentina se ubicó en el último lugar de América Latina en materia de inversión extranjera directa (IED) entre las principales economías de la región durante 2025, según datos difundidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) . El informe reflejó un fuerte contraste con otros países latinoamericanos que lograron captar importantes flujos de capital externo.

De acuerdo con el relevamiento de la OCDE, Brasil recibió inversiones extranjeras por US$76.877 millones durante 2025, seguido por México con US$40.871 millones, Chile con US$13.152 millones y Colombia con US$11.462 millones. Costa Rica, una economía considerablemente más pequeña, captó US$5.733 millones. Argentina, en cambio, registró apenas US$3.134 millones de IED neta.

El informe fue publicado en “FDI in Figures, April 2026”, elaborado por la OCDE, y volvió a poner en evidencia las dificultades estructurales de la economía argentina para consolidarse como un destino atractivo para inversiones productivas de largo plazo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, culpó al "populismo" de ese lugar en el ránking sin explicar por qué Brasil que está gobernada por un populista es el país que más inversiones tiene. "Es lo más lógico viniendo de tantos años de populismo. La inversión extranjera directa suele requerir muchos años de estabilidad económica y política para ser atraída", publicó en su cuenta de X.

El impacto limitado del RIGI

El dato adquiere especial relevancia en un contexto en el que el Gobierno nacional impulsó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como una de las principales herramientas para atraer capital extranjero, especialmente en sectores vinculados a energía y recursos naturales.

Sin embargo, desde el espacio Misión Productiva señalaron que los resultados muestran que esos incentivos no alcanzaron para generar un proceso amplio de radicación de inversiones.

“El problema es más profundo y excede la llegada de grandes proyectos extractivos”, advirtieron desde la organización. Según el análisis, la atracción sostenida de capitales depende también de variables como el dinamismo del mercado interno, el acceso al financiamiento, la infraestructura, la estabilidad macroeconómica y las perspectivas de crecimiento de sectores industriales y pymes.

Las causas

El documento de Misión Productiva identificó varios factores que explican el deterioro de la capacidad argentina para captar inversión extranjera.

Entre los principales elementos mencionaron la fuerte caída del consumo y de la demanda interna, la paralización de la obra pública y la escasez de crédito productivo. También señalaron la apreciación cambiaria, el deterioro de la competitividad en sectores transables y la incertidumbre sobre la sostenibilidad futura del esquema macroeconómico.

A esto se suma, según el informe, la debilidad del entramado pyme y la caída de sectores intensivos en empleo, factores que limitan las posibilidades de expansión de la inversión privada.

“La inversión extranjera difícilmente pueda expandirse de manera sostenida en un contexto de mercado interno deprimido, utilización ociosa de capacidad instalada y ausencia de financiamiento de largo plazo”, sostuvieron desde Misión Productiva.

El informe también planteó que los países que lograron procesos sostenidos de desarrollo económico mantuvieron históricamente tasas de inversión mucho más elevadas que las actuales en Argentina.

En ese marco, Misión Productiva convocó al “Congreso Productivo para el Desarrollo”, que se realizará el próximo 2 de junio a las 16 en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Allí participarán referentes del sector productivo, académico y sindical para debatir alternativas orientadas a recuperar capacidades industriales y promover una agenda de crecimiento.

Según indicaron los organizadores, el encuentro buscará discutir el actual esquema de estabilización económica y sus consecuencias sobre la producción, el empleo y la inversión de largo plazo.