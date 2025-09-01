ARCA: la Aduana subastará neumáticos y así podés participar del remate

La Dirección General de Aduanas, a través de ARCA , confirmó que este jueves comenzará septiembre con una subasta muy interesante para quienes aman participar de los remates de distintos productos. En ocasiones anteriores las subastas fueron de bebidas alcohólicas, teléfonos celulares y hasta vehículo.

En septiembre , la primera subasta que llevará a cabo la Aduana se realizará el jueves 4 , y constará de 9 lotes de neumáticos en desuso . Y el jueves 11 se subastará una balanceadora de neumáticos .

El neumático en desuso es muy particular ya que se le ha encontrado utilidad para ser empleado en el asfalto gracias al caucho, también para canchas de césped sintético para practicar deporte, se pueden fabricar baldosas y tejas o para formar suelos flexibles. Especialistas recomiendan que se les encuentre un uso para evitar la contaminación a través de la acumulación de residuos.

La Aduana realizará estos nuevos remates con el objetivo de generar más recursos para el Estado y potenciar la cercanía con el contribuyente. Durante agosto se subastaron bebidas, neumáticos , teléfonos celulares, cosméticos y artículos deportivos.

Todo el dinero obtenido se incorpora a las rentas fiscales. Al mes de julio, la recaudación acumulada por subastas asciende a $319.980.034.

Asimismo, y en orden a la gran cantidad de mercadería y la alta demanda que las subastas del organismo registran, ARCA realizará nuevos remates durante 2025 con el objetivo de generar más recursos para el Estado y potenciar la cercanía con el contribuyente.

Para participar es importante ingresar a la página del Banco Ciudad y marcar la subasta en la que uno quiere participar, luego habrá que inscribirse y formar parte de la misma siguiendo el paso a paso indicado en dicho sitio. El cronograma se puede consultar en www.arca.gob.ar/rematesysubastas