ARCA: cuál será el mínimo del Impuesto a las Ganancias desde julio

Con la actualización semestral prevista por la normativa vigente, a partir de julio cambiarán los montos a partir de los cuales trabajadores y jubilados comenzarán a tributar el Impuesto a las Ganancias. Además, ARCA reforzará los mecanismos de fiscalización sobre determinados movimientos económicos.

La llegada del segundo semestre traerá modificaciones importantes para los contribuyentes alcanzados por el Impuesto a las Ganancias. Desde julio entrarán en vigencia nuevos pisos salariales y escalas de tributación, como resultado de la actualización basada en la evolución de la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La modificación impactará principalmente en trabajadores en relación de dependencia y jubilados que perciben ingresos superiores a los montos establecidos por la legislación tributaria vigente. Con la actualización, algunos contribuyentes dejarán de estar alcanzados por el impuesto, mientras que otros verán reducida o incrementada su carga tributaria según el nivel de ingresos.

La reforma del tributo estableció un mecanismo de actualización automática dos veces al año. Los montos del mínimo no imponible, las deducciones personales y las escalas progresivas se ajustan en función de la inflación acumulada registrada durante los seis meses previos.

Este sistema busca evitar que los aumentos salariales destinados a compensar la pérdida de poder adquisitivo generen un mayor peso impositivo sobre los trabajadores sin una actualización paralela de los parámetros fiscales.

Junto con la actualización de los mínimos, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) profundizará los controles sobre determinadas operaciones económicas realizadas por contribuyentes.

El organismo utilizará información proveniente de entidades financieras, billeteras virtuales y otros sujetos obligados a informar movimientos patrimoniales y financieros. El objetivo es fortalecer los mecanismos de fiscalización y detectar posibles inconsistencias entre los ingresos declarados y el nivel de gastos o movimientos registrados.

Según especialistas tributarios, estos controles forman parte de una estrategia de modernización de los sistemas de monitoreo fiscal basada en el intercambio automático de datos y el cruce de información digital.