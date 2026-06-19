ARCA actualiza el monotributo en julio: cuánto vas a pagar según tu categoría

ARCA actualizará los montos del monotributo y los topes de facturación a partir de julio. Qué monto se estima para cada categoría.

Cuánto podrías pagar el monotributo en julio tras la actualización de ARCA.

Julio llega con un golpe al bolsillo para los monotributistas. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó la actualización semestral del monotributo durante el séptimo mes del año, medida que impactará en las cuotas mensuales, los topes de facturación y nuevos parámetros.

El ajuste del monotributo responde al esquema de actualización que establece ajustes automáticos en función de la inflación acumulada durante el semestre anterior. Por lo tanto, aunque ARCA todavía no informó oficialmente los valores, se estima que el incremento rondaría el 14,3%.

ARCA definirá una nueva actualización del monotributo en julio. Prensa ARCA Cómo podrían quedar las cuotas del monotributo en julio A la espera de la nueva actualización, los valores vigentes hasta junio se mantienen sin cambios. Por lo tanto, la categoría A tiene una cuota mensual de $42.386,74 y la categoría B de $48.250,78, con montos iguales para servicios y venta de bienes.

En tanto, a partir de la categoría C comienzan las diferencias según la actividad. Los prestadores de servicios pagan $56.501,85, mientras que quienes venden productos abonan $55.227,06.

Las categorías superiores presentan incrementos progresivos: