Alquileres: cuánto aumentan en octubre y cómo calcular el nuevo monto

Los alquileres que se actualizan en octubre no tienen todos el mismo aumento. El porcentaje depende de la fórmula que figure en cada contrato, ya que algunos toman como referencia la inflación y otros todavía utilizan el Índice de Contratos de Locación (ICL).

Desde la derogación de la Ley de Alquileres, propietarios e inquilinos pueden acordar libremente la duración del contrato, la frecuencia de los aumentos y el mecanismo utilizado para actualizar el precio.

Desde la derogación de la Ley de Alquileres, el método más común para calcular la actualización es por IPC.

Por eso, no hay un único porcentaje de aumento para todos los alquileres. Para saber cuánto corresponde pagar en octubre, primero hay que revisar qué establece el contrato.

Uno de los mecanismos utilizados es el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que sigue la evolución de la inflación. En estos casos, el porcentaje depende de la variación acumulada durante el período definido para actualizar el alquiler.

Otros contratos utilizan el Índice de Contratos de Locación (ICL). Aunque este indicador ya no es obligatorio, puede seguir apareciendo en contratos posteriores al DNU 70/2023 si propietarios e inquilinos lo acordaron como mecanismo de actualización.

Cómo calcular el alquiler si se ajusta por IPC

Para calcular una actualización por IPC hay que tomar la inflación acumulada durante los meses que contempla el contrato. En el caso de un ajuste en octubre con actualización cuatrimestral, se toma como referencia mayo, junio, julio y agosto. Los datos oficiales fueron:

Mayo: 2,1%.

Junio: 1,9%.

Julio: 2,1%.

Agosto: 1,7%.

Estos porcentajes no se suman directamente. Para obtener la variación acumulada hay que aplicar cada aumento sobre el valor ya actualizado. El resultado para esos cuatro meses es de 8,03%.

Por ejemplo, sobre un alquiler de $600.000, la cuenta queda así:

$600.000 × 1,0803 = $648.180

Es decir, con una actualización del 8,03%, el alquiler pasa de $600.000 a unos $648.183.

El porcentaje puede ser diferente si el contrato contempla otra cantidad de meses o una periodicidad distinta. Por eso, para hacer la cuenta hay que mirar primero qué período establece el acuerdo.

Cuánto aumenta un alquiler que se ajusta por ICL

En los contratos que utilizan el ICL, el porcentaje también cambia según la frecuencia con la que se realiza la actualización.

Para octubre, los valores difundidos para este índice son:

Cada tres meses: 6,72%.

Cada cuatro meses: 9,83%.

Cada seis meses: 17,04%.

Cada 12 meses: 31,67%.

Estos porcentajes corresponden a contratos que tienen pactado el ICL y no se aplican automáticamente a todos los alquileres.

Para dimensionar cuánto representa cada suba, sobre un alquiler de $600.000 los nuevos valores serían:

Ajuste trimestral del 6,72%: $640.320.

Ajuste cuatrimestral del 9,83%: $658.980.

Ajuste semestral del 17,04%: $702.240.

Ajuste anual del 31,67%: $790.020.

Qué hay que revisar antes de calcular el aumento

Para saber cuánto corresponde pagar después de la actualización, conviene buscar tres datos en el contrato:

La frecuencia del aumento: cada cuánto se actualiza el alquiler.

El mecanismo de actualización: IPC, ICL u otra fórmula acordada.

El monto vigente: el valor sobre el que se aplica el porcentaje correspondiente.

De esta manera, dos contratos que se actualizan durante octubre pueden tener aumentos muy diferentes.