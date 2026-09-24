La clave según un referente mundial para que las pymes le "ganen" a la IA

Más de 1.200 empresarios se dieron cita este jueves al Summit de IA de Somos Pymes en Mendoza . Con el divulgador español Jon Hernández como la figura central de la jornada, el ecosistema emprendedor mendocino vivió una experiencia atravesada por la capacitación y el intercambio sobre la inteligencia artificial y cómo sacarle el mayor provecho en las empresas.

Con su canal de YouTube y podcast “La Inteligencia Artificial” como algunos de los productos más consumidos en la materia en el mundo, Hernández llegó a la provincia con un mensaje directo para el empresariado local, la inteligencia artificial ya no es una tendencia futura, sino una condición del presente que exige decisiones inmediatas.

Durante su exposición, Hernández propuso a los empresarios un ejercicio de filtro frente a la sobreinformación que genera la inteligencia artificial . Para el divulgador, no todas las novedades técnicas merecen la misma atención. Para eso, planteó dos grandes ejes, dejando el resto de las preguntas en segundo plano: “Cómo os afecta y cómo le vais a sacar partido, todo lo demás es ruido, todo lo demás no importa", planteó ante el auditorio mendocino.

El especialista fue enfático en que entender el funcionamiento técnico de los modelos no debería ser una prioridad para las pymes. En ese sentido, recomendó “dejar de intentar entender por qué funciona la inteligencia artificial” y dejar eso a los científicos, en línea con su idea de que el foco tiene que estar puesto en la aplicación práctica y no en la teoría.

Durante la charla también dejó una advertencia sobre los riesgos que acompañan a esta transformación, entre ellos la desinformación y los problemas de seguridad. “El problema no es que la IA no nos traiga beneficios, que nos va a traer enormes, el problema es cómo gestionamos los efectos secundarios”, concluyó.

Alf Ponce Mercado / MDZ

Cómo deberían usar la IA las empresas

De acuerdo a la charla de Hernández, uno de los ejes más fuertes está en el paso de la IA conversacional a los agentes capaces de ejecutar procesos completos sin intervención humana constante. Hernández describió ese cambio con una frase que resumió el espíritu de su presentación. “Estamos pasando de hacer cosas con los ordenadores a pedirle a los ordenadores que hagan cosas para nosotros”, explicó.

El divulgador insistió en que todavía existe una ventana de oportunidad para quienes se animen a probar estas herramientas antes que el resto del mercado. “Si empezáis a aplicar esto en vuestro negocio de forma inmediata, os ponéis en el top 2,5% de la gente que está utilizando inteligencia artificial en el mundo”, aseguró, y remarcó que la incorporación temprana de IA agéntica puede traducirse en un crecimiento más acelerado que el de la competencia.

Alf Ponce Mercado / MDZ

El impacto sobre el empleo

Hernández también se refirió al impacto de estas herramientas sobre la estructura del empleo. Según su planteo, el aumento de productividad no implica necesariamente más puestos de trabajo, sino una redistribución de tareas entre las personas y los sistemas de IA. “No confundamos trabajo con empleo, porque la mayor parte de ese trabajo lo va a hacer la inteligencia artificial”, sostuvo. Asimismo, explicó que durante este proceso habrá empresas ganadoras y perdedoras y una probable mayor concentración del mercado con reducción de competidores en un mismo campo.

Frente a ese escenario, pidió a los empresarios correr el eje del ahorro de costos hacia la expansión del negocio. “No tienes que pensar en reducir gastos, tienes que pensar en ampliar beneficios”, planteó. El especialista cerró su exposición con la invitación a los empresarios mendocinos a romper con el paradigma de usar la IA solo para resolver tareas ya conocidas, sino como una herramienta para crear valor agregado y soluciones diferenciales que hoy no existen en las empresas, lo que los llevará a marcar la diferencia en el mercado.

Inteligencia Artificial y competitividad

Detrás del evento empresario que se realizó en Mendoza aparece el nombre de Chris Dátola, CEO de Somos Pymes. Según explicó en una charla con MDZ Online, el verdadero impacto del evento se ve reflejado en la actitud de los empresarios: “Vienen con ganas, en este caso de aprender, de conectarse, de hacer negocios, de vincularse, pero principalmente de capacitarse y ver cómo pueden liderar este cambio, porque no van a poder frenar a la inteligencia artificial”, señaló.

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Dátola fue todavía más contundente al describir el escenario que se abre para quienes no den ese paso. “O se adaptan y aprenden, o se van a quedar en el camino”, advirtió, y agregó que la brecha entre las empresas que incorporen estas herramientas y las que no lo hagan será determinante. “El competidor directo que esté implementando inteligencia artificial va a tener una ventaja competitiva muy grande frente a una empresa que no lo está haciendo”, sostuvo.

El empresario también relativizó el mito de que las multinacionales llevan ventaja en esta carrera. Para Dátola, las pymes argentinas cuentan con una fortaleza que muchas veces se subestima, la cercanía entre quien decide y quien ejecuta. “Si el dueño lo entiende y se adapta, toda la organización lo va a hacer. Si el dueño pone reticencia, la empresa va a quedar trabada”, completó.