AGIP lanza una Boleta Única para adherir a la moratoria de impuestos en la Ciudad de Buenos Aires

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) anunció este jueves la puesta en vigencia de una nueva Boleta Única para utilizar en la regularización de deudas en la Ciudad de Buenos en el marco de la moratoria vigente. En pocos pasos permite ponerse al día en las deudas de impuesto Inmobiliario/ ABL y Patentes de hasta $200.000.

La boleta se puede descargar o pagar a través del sitio web e incluye el monto total a abonar por los períodos adeudados hasta el 31/08/2025, con la condonación de intereses correspondiente, indicó el organismo de recaudación de la Ciudad de Buenos Aires.

Se afirma, además, que quienes tengan deudas con el fisco de la Ciudad menores a $200.000 y deseen abonar en un pago pueden evitar el procedimiento tradicional de adhesión online a través del Portal del Contribuyente, realizando la gestión de forma ágil y en menos pasos.

1. Ingresar a agip.gob.ar y seleccionar la opción “ Pagos | Consulta de boletas ”.

2. Elegir el impuesto correspondiente ( Inmobiliario/ABL o Patentes ) e ingresar el número de partida o dominio.

3. Dentro de las boletas a vencer, aparecerá la cuota 219, con el concepto “Cuota Única Moratoria 2025”. Podrá abonarse mediante QR o descargarse para su visualización y pago cliqueando en el recuadro correspondiente.

A través de Home Banking

La boleta también estará disponible en el Home Banking. Desde AGIP señalaron que el instrumento de pago aparecerá como cuota 219 con el mismo concepto, tanto para deudas de Inmobiliario/ABL como de Patentes.

La boleta única de pago es una herramienta diseñada para facilitar la regularización, reducir pasos y acompañar a los contribuyentes a ponerse al día de manera simple.

Más información y tutoriales:

https://www.agip.gob.ar/campanas/nueva-moratoria-para-regularizar-deudas-de-todos-los-impuestos