AGIP extendió el plazo para que bares y hoteles obtengan la exención al impuesto inmobiliario y ABL
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la AGIP, extendió el plazo para solicitar la exención del pago del impuesto inmobiliario y del ABL hasta el 30 de abril para heladerías, bares y hoteles.
La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) de la Ciudad de Buenos Aires extendió hasta el próximo 30 de abril el plazo para que bares, restaurantes, heladerías y hoteles porteños soliciten la exención del ABL y del impuesto inmobiliario por seis meses.
La decisión del gobierbo de Jorge Macri tiene como intención "acompañar al sector gastronómico y hotelero en un contexto de retracción de la actividad".
Hasta el momento, más de 4.200 partidas del rubro ya fueron beneficiadas con esta medida de alivio fiscal. La exención rige para el período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2026, y constituye una herramienta para aliviar la carga tributaria y fortalecer a un sector estratégico para la generación de empleo.
Para acceder al beneficio los interesados deben solicitar la exención a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) hasta el 30 de abril de 2026, acompañando la siguiente documentación:
- Domicilio de explotación inscripto en el Registro de Domicilio de Explotación (RDE).
- Fecha de inicio y finalización del contrato de locación o comodato, en caso de corresponder.
- Nombre y apellido o razón social del locatario o comodatario, según corresponda.
- CUIT del locatario o comodatario, de corresponder.
- Actividad declarada en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, de acuerdo al Nomenclador de Actividades Económicas del Sistema Federal de Recaudación (NAES), desarrollada en el inmueble objeto del beneficio.
Paso a paso para solicitar la exención
- Dentro de TAD, en el buscador escribir "Solicitud del contribuyente" y elegir la opción "Solicitud del contribuyente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos - AGIP - (excluyendo los pedidos relacionados con SIRCREB y reintegros)".
- Clickear "Iniciar trámite".
- Verificar datos y elegir si se trata de una persona física o jurídica.
- En datos del trámite, completar la información de la siguiente manera:
- En tipo de solicitud: seleccionar "impuesto".
- En nombre del impuesto o gravamen: indicar "Inmobiliario/ABL".
- En describa la solicitud: escribir "Solicitud de exención de Inmobiliario/ABL a Hoteles y Gastronómicos", indicando el número de partida por el que vas a solicitar la exención.
- En adjuntar la documentación, subir toda la documentación del listado de requerimientos.