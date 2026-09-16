Adiós al criterio geográfico: cómo será el nuevo esquema de subsidios al gas

El oficialismo obtuvo en el Senado un dictamen de mayoría para modificar el régimen de subsidios al gas en las zonas frías , una iniciativa que ya cuenta con media sanción de Diputados . Si se convierte en ley, el esquema vigente desde 2021 será reemplazado parcialmente por un sistema que tendrá en cuenta la situación económica de los hogares.

La reforma establece que, en las localidades incorporadas al régimen durante la ampliación de 2021, el beneficio general dejará de aplicarse y quedará reservado para los usuarios que acrediten menores ingresos u otras condiciones de vulnerabilidad .

El proyecto también extiende hasta 2045 el régimen de incentivos para el desarrollo de energías renovables y establece un mecanismo para que las distribuidoras eléctricas puedan regularizar sus deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) .

El principal cambio será el criterio utilizado para determinar quiénes pueden acceder al beneficio. Hasta ahora, el régimen contempla una reducción en el precio del gas para determinados usuarios en función de su ubicación geográfica. La reforma propone mantener el subsidio residencial de alcance general en la Patagonia, Malargüe y la Puna, mientras que en las regiones incorporadas en 2021 se aplicará un criterio basado en la situación socioeconómica.

De esta manera, las familias que viven en las zonas templadas e intermedias deberán demostrar que cumplen con determinados requisitos de ingresos para conservar el beneficio.

El senado aprobó las modificaciones a los subsidios al gas en las zonas frías NA

¿Cuánto hay que ganar para acceder al subsidio?

Para acceder al subsidio en las zonas templadas e intermedias, los hogares deberán acreditar ingresos mensuales iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) correspondientes a un hogar tipo dos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De acuerdo con el valor contemplado en la iniciativa, el límite equivale a aproximadamente $4.400.000 mensuales para una familia de cuatro integrantes.

El Gobierno estima que alrededor de 1.600.000 usuarios incorporados al régimen en 2021 perderán la totalidad del subsidio. En total, la reforma podría alcanzar a unas 3,4 millones de familias, además de pequeñas y medianas empresas y sectores medios.

¿Qué provincias fueron incorporadas al régimen en 2021?

La Ley 27.637, impulsada durante 2021, amplió el régimen que hasta entonces alcanzaba principalmente a la Patagonia, Malargüe y la Puna. La ampliación incorporó departamentos y localidades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.

¿Quiénes podrán acceder automáticamente al subsidio?

El proyecto contempla algunos casos en los que la incorporación al beneficio será automática, independientemente del nivel de ingresos del hogar. Entre ellos se encuentran las familias que tengan integrantes que perciban una Pensión Vitalicia a Veteranos de Malvinas o que cuenten con un Certificado de Vivienda Familiar del Registro Nacional de Barrios Populares.

En cambio, los hogares donde viva una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD) quedarán sujetos a una evaluación posterior por parte de la Secretaría de Energía.

Quienes tengan el certificado de discapacidad serán evaluados

Otro de los cambios previstos está relacionado con la forma en que se aplicará el subsidio. El descuento dejará de calcularse sobre el total de la factura emitida por las distribuidoras y pasará a aplicarse únicamente sobre el componente correspondiente al precio del gas. Además, el cargo fijo dejará de estar alcanzado por el subsidio.

Qué dijo el Gobierno sobre el cambio

La secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, defendió el proyecto durante el plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.

La funcionaria cuestionó la ampliación del régimen realizada en 2021 y sostuvo que se trató de una medida que “buscó tener votos para las elecciones”, pero que, según su evaluación, “no tenía ninguna racionalidad desde el punto de vista de un esquema de subsidios”.

La propuesta busca así reemplazar parcialmente el criterio exclusivamente geográfico por uno que tenga en cuenta la capacidad económica de los hogares.