ACDE celebra los 60 años del Portal Empresa: seis décadas de reflexión, liderazgo y transformación

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa ( ACDE ) celebra los 60 años de Empresa, un espacio de reflexión y diálogo que ha acompañado, inspirado y formado a generaciones de empresarios y líderes comprometidos con el bien común inspirados en el ejemplo de Enrique Shaw .

Nacida en diciembre de 1965 como Revista Empresa , la publicación fue concebida como un ámbito de consulta, formación y pensamiento dirigido a los sectores empresariales y tomadores de decisión, con el propósito de ofrecer propuestas ante los grandes desafíos sociales y de fortalecer una conciencia empresaria más humana, ética y comprometida. Durante sus primeras décadas, Revista Empresa se consolidó como una voz referente en el análisis de la realidad argentina y del mundo del trabajo, recogiendo testimonios y reportajes de personalidades relevantes.

De la edición impresa al Portal Empresa : una comunidad viva y en expansión. En diciembre de 2015, Empresa inició su transición al formato digital, consolidando en abril de 2016 el lanzamiento del Portal Empresa, una plataforma dinámica, participativa y en constante crecimiento. El propósito actual del Portal es mantener un espacio de análisis y reflexión para quienes ejercen liderazgo desde una mirada profunda, transmitiendo los mismos valores de la edición impresa con las inmensas posibilidades del entorno digital:

Un contenido activo y en evolución, que promueve el intercambio y la colaboración entre socios, las distintas ACDEs y sus comunidades en todo el país. Una red de más de 420 colaboradores que, con sus miradas diversas, mantienen vivo el espíritu de reflexión cristiana aplicada a los desafíos contemporáneos del liderazgo. Más de 60.000 visitas anuales y una comunidad en crecimiento con más de 1.100 seguidores en LinkedIn.

60 años de historia, evolución y gratitud

Este 60° aniversario representa no solo una celebración, sino también un agradecimiento profundo a todos los colaboradores, redactores y lectores que, a lo largo de las décadas, han sostenido con su compromiso y generosidad el espíritu de Empresa. En un contexto de transformación tecnológica, el Portal enfrenta nuevos desafíos, como la incorporación de la inteligencia artificial y las herramientas digitales al análisis, la comunicación y la construcción de pensamiento colectivo. "Desde hace 60 años, todos los que hemos ido colaborando con Empresa (primero la revista y luego el portal), trabajamos para que sea un faro que ilumine la tarea de nuestros lectores”, comenta su actual directora, Patricia Sclocco. En un contexto social desafiante, agrega, “nuestra misión es firme: ofrecer contenidos que inspiren un liderazgo empresarial a la luz de la fe cristiana”. Con una mirada puesta en el futuro, el Portal Empresa reafirma su compromiso con la continuidad, la apertura y la innovación, manteniendo viva la misión que inspiró su creación hace seis décadas: acompañar a los dirigentes de empresa en la construcción de una economía y una sociedad más humana, justa e inclusiva.

OIP (9) Silvia Bulla, presidente de ACDE ACDE

Por su parte, la presidente de ACDE Silvia Bulla, destaca la importancia de un medio de comunicación colaborativo, al que los socios y personas del mundo empresarial puedan hacer llegar sus opiniones y reflexiones sobre temas de actualidad, bajo la mirada de la Doctrina Social de la Iglesia y del Evangelio. “Esto hace muy enriquecedor todo el intercambio y por tanto lo vuelve un ámbito muy querido para los socios y también para la comunidad”, concluye.

“Desde que la revista se reformuló como portal, liderado por los directores Enrique del Carril y Javier García Labougle, Empresa mostró su capacidad de reinventarse sin perder su esencia: generar un espacio donde los líderes empresariales puedan reflexionar y compartir su visión sobre su rol en la sociedad y contribución al bien común”, subraya su editor, Tristán Rodríguez Loredo. Porque, como recuerda Sclocco, estamos convencidos en el poder de las buenas lecturas y clave para forjar líderes que, inspirados en el ejemplo visionario de nuestro fundador, Enrique Shaw, sean agentes de cambio y esperanza en nuestra sociedad. “Hoy, celebramos este legado y renovamos nuestro compromiso con el futuro”, cierra.