A cuánto cotizan el dólar oficial y el blue tras el nuevo cepo del Gobierno

El dólar oficial bajó 5 pesos este viernes y actualmente cotiza a $1.350 para la venta. Por su parte, el dólar blue subió 5 pesos y cotiza a $1.415. Se espera calma en el último día de la semana. Esto se da tras que el Banco Central resolvió reforzar las restricciones sobre la compra de dólares para personas físicas.