A cuánto cotizan el dólar oficial y el blue tras el nuevo cepo del Gobierno
Quienes adquieran dólares al tipo de cambio oficial no podrán operar en los financieros por los próximos 90 días.
El dólar oficial bajó 5 pesos este viernes y actualmente cotiza a $1.350 para la venta. Por su parte, el dólar blue subió 5 pesos y cotiza a $1.415. Se espera calma en el último día de la semana. Esto se da tras que el Banco Central resolvió reforzar las restricciones sobre la compra de dólares para personas físicas.
El dólar MEP se consigue a $1.370 y el contado con liqui a $1.394.
Te Podría Interesar
Nuevo cepo del Gobierno
A través de la comunicación “A” 8336, la entidad volvió a implementar la restricción cruzada, que impide a quienes adquieran dólares al tipo de cambio oficial operar con el dólar MEP durante 90 días.