A cuánto cotiza el dólar oficial y el blue tras la reunión de Milei con Trump

La moneda paralela se desplomó tras el alivio económico que consiguió el Gobierno en sus reuniones en Estados Unidos.

El dólar oficial bajó 45 pesos el martes y esto trajo un alivio grande para el Gobierno tras su viaje a Estados Unidos. Actualmente cotiza a $1.385 para la venta. Por su parte, el dólar blue retrocedió 65 pesos y cotiza a $1.410 para la venta.

Los financieros también bajaron y el dólar MEP ronda los $1.4018 y el contado con liqui a $1.415.

Habla Milei ante la ONU El presidente Javier Milei participará este miércoles en la Asamblea General de la ONU, en lo que será su segunda intervención ante líderes mundiales. El mandatario llegó el martes a Estados Unidos acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo; el viceministro José Luis Daza; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Defensa, Luis Petri; y el vocero presidencial, Manuel Adorni.