A cuánto cotiza el dólar este viernes 26 de diciembre tras la Navidad

El mercado cambiario retoma actividades tras dos días si operar. Cuál es el valor del dólar oficial en el Banco Nación y el resto de sus cotizaciones.

Un inesperado dato oficial previo a las elecciones, anuncia un cambio de tendencia de la actividad económica.

Tras dos días si operatoria del dólar por los feriados de Navidad y Noche Buena, el mercado cambiario retoma actividades en la última rueda hábil de la semana a la espera de las implementaciones del nuevo esquema cambiario a partir del primero de enero de 2026.

En esa línea, el dólar oficial minorista se vende a $1.475 en la pizarra del Banco Nación. Misma cotización con la que cerró el martes.

En tanto, el mayorista opera a $1.451.

La cotización de los dólares paralelos Por el lado de las cotizaciones paralelas, el dólar blue se negocia a $1.505. Con este valor, se coloca como el tipo de cambio más caro del mercado.