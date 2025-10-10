A cuánto cotiza el dólar tras el el anuncio de salvataje de Estados Unidos
Así se encuentran las principales cotizaciones este viernes 10 de octubre.
El dólar oficial bajó sobre el cierre del jueves en la previa de lo que fue el salvataje de Estados Unidos con Argentina. Actualmente cotiza a $1.450 para la venta. Por su parte, el dólar blue se vende a $1.475 para la venta. Recordamos que este viernes es feriado y se espera que el lunes haya mucho movimiento.
En cuanto a los financieros, que son los que más bajaron, el dólar MEP se consigue a $1.458 y el contado con liqui a $1.450.
Cómo será el mecanismo final del swap de Estados Unidos a la Argentina
- Estados Unidos enviará US$ 20.000 millones a través de un swap de monedas por medio del Fondo de Estabilización Cambiaria que administra la Secretaría del Tesoro.
- Para ello, previamente dispondrá de sus Derechos Especiales de Giro (DEG’s), distribuidos por el FMI, por el mismo monto. Tras ello, la Secretaría del Tesoro depositaría esos DEG’s en la Reserva Federal y recibirá a cambio US$ 20.000 millones cash que girará al Banco Central de la Argentina.
- Luego la entidad argentina traspasará los fondos al ministerio de Economía a través de un instrumento financiero, (podría ser una letra intransferible).
- Al final del juego, varios bancos internacionales (entre ellos el Citi y JP Morgan) comprarían esos bonos respaldados por el dinero depositado en el Central. Así se bajaría el riesgo país
- No obstante, hay que espera un informe que el FMI preparará a la Secretaría del Tesoro, el que deberá ser presentado en el Capitolio para cumplir la legislación vigente.
- Desde la Casa Rosada aseguran que no es necesario que el salvataje financiero sea aprobado por el Congreso, ya que no habría aumento de deuda pública (por tratarse de un swap) y tampoco un incremento de los intereses.