A cuánto cerró el dólar mientras el Congreso busca rechazar el veto en Discapacidad

Mientras el Congreso prepara una nueva derrota para el Gobierno con el inminente rechazo al veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad , el dólar le dio una buena noticia al Ejecutivo en una semana con vaivenes y movimientos en los mercados bursátiles.

En concreto, el dólar oficial cerró hoy en $1.335 para la compra y $1.375 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin cambios respecto del cierre de ayer. Esta semana la novedad económica fue la intervención del Gobierno en el mercado cambiario luego de que el oficial llegara a cotizar muy cerca del techo de la banda y ante la inminencia de las elecciones.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.375 y $1.380 para la venta . La mayor cotización se alcanzó a $1.405.

“La continuidad (o no) del esquema de bandas cambiarias es un tema central, así como el impacto de las altas tasas de interés, que llevaron la morosidad crediticia a su nivel más alto en 16 años”, señaló Rava Bursátil.

A cuánto cotizó el dólar blue este jueves

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.345 para la compra y $1.365 para la venta, con una suba de 0,7% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicaba en $1.362,5 con una suba de 0,1%.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,6% hasta $1.378,92, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 0,6% hasta los $1.379,94.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el miércoles en US$40.843 millones.