A cuánto abrió el dólar oficial tras la paliza de Javier Milei en las elecciones

Así se encuentran las principales cotizaciones luego de la victoria de Javier Milei a nivel nacional.

El dólar oficial cotiza a $1.515 este lunes por la mañana luego del triunfo de Javier Milei. Se espera que a lo largo de la jornada tenga variaciones luego de los aplastantes resultados de La Libertad Avanza a nivel país, incluyendo la provincia de Buenos Aires. Por su parte, el dólar blue cotiza a $1.525 para la venta.

En cuanto a los financieros, el dólar MEP cotiza a $1.555 y el contado con liqui a $1.526.

Victoria aplastante El Gobierno tuvo un fuerte respaldo de cara a estas elecciones legislativas tras lograr un 40,84% de los votos y el peronismo un 31%. Lo más llamativo es que el oficialismo logró imponerse en la provincia de Buenos Aires luego del escándalo de José Luis Espert y hasta perder las legislativas de la misma Provincia hace unas semanas atrás.