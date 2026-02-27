30% de descuento pagando con Visa: el truco para ahorrar sin tope en tus compras
La promoción aplica en tiendas físicas y permite obtener un 30% de descuento sin límite de reintegro. Qué días rige, cómo pagar y qué productos quedan afuera.
En medio de la presión sobre el bolsillo, una de las principales cadenas del país activó una promoción fuerte para compras presenciales. Supermercados Coto ofrece 30% de descuento pagando con tarjetas Visa mediante tecnología sin contacto. El beneficio rige desde este jueves 26 de febrero y se extenderá, en principio, durante tres meses.
La campaña apunta a quienes hacen la compra semanal en tienda física y busca incentivar el uso de pagos digitales con tecnología NFC, que permiten abonar apoyando la tarjeta o el celular en la terminal.
Cómo obtener el 30% de descuento en Coto
El beneficio aplica exclusivamente los jueves en sucursales físicas ubicadas en:
- CABA
- Gran Buenos Aires
- Neuquén
- Mendoza
- Entre Ríos
- Santa Fe
El descuento se realiza en el momento de pagar, directamente en la caja y sin necesidad de cargar cupones ni hacer trámites posteriores.
Un punto clave para el ahorro real: no tiene tope de reintegro, por lo que el 30% impacta sobre el total de la compra, incluso en tickets altos.
Qué medios de pago se aceptan
Para acceder al descuento es obligatorio:
- Pagar con Visa Débito o Visa Prepaga emitida en Argentina
- Utilizar tecnología NFC (sin contacto)
- Tener la tarjeta vinculada a una billetera digital habilitada
Billeteras compatibles
La promo funciona acercando el teléfono o la tarjeta a la terminal. Las billeteras virtuales compatibles son:
- Apple Pay
- Google Pay
- MODO (Contactless)
- App Galicia
- Buepp
- Personal Pay
No es válido para pagos con QR ni para compras realizadas en Coto Digital.
Qué productos quedan afuera
Como ocurre en la mayoría de las promociones masivas, hay rubros excluidos.
Bebidas:
No aplica para gaseosas de la línea Coca-Cola (Fanta, Sprite, Schweppes, Aquarius, entre otras) ni para vinos de bodegas seleccionadas como Catena Zapata, Rutini o Chandon.
Alimentos:
Quedan afuera cortes de carne vacuna y pollo, leches infantiles etapas 1 y 2, harinas, azúcar y aceites de girasol o mezcla.
Otros productos:
No incluye electrodomésticos, neumáticos, rodados, artículos de programas oficiales como Precios Justos ni consumos en patios de comida o Coto Expresso.
Hasta cuándo dura la promoción
La campaña estará vigente, en principio, hasta fines de mayo. Con esta movida, la cadena se suma a la tendencia de beneficios exclusivos para pagos digitales, buscando acelerar las cajas y captar a quienes priorizan descuentos fuertes en compras presenciales.