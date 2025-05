Dólar: comienza un mes clave y así cotiza este domingo 4 de mayo

Comienza un mes clave para el Gobierno en materia económica y política. Tras el fin feriado por el Día del Trabajador, el dólar blue cotiza este domingo 4 de mayo a $1165 para la compra y $1185 para la venta, mientras el oficial minorista se mantiene en $1190. Las reservas crecieron tras el giro del FMI.

En una jornada sin operaciones bancarias, la cotización del dólar blue se ubica por debajo del dólar oficial de venta, marcando una brecha negativa por primera vez desde la flexibilización del cepo cambiario. El paralelo se ofrece a $1185, mientras que el dólar oficial en el Banco Nación se mantiene en $1190.

La cotización del dólar MEP y el contado con liquidación (CCL) se mantienen con variaciones marginales este fin de semana, siguiendo el compás de los últimos movimientos del mercado y el impacto de las recientes medidas del Gobierno.

En tanto, el dólar tarjeta —aplicado para gastos en el exterior y servicios digitales— se posiciona en $1547, producto del nuevo esquema de percepciones de Ganancias y Bienes Personales vigente desde abril.

La baja del blue también refleja una corrección frente al valor de cierre de 2024, cuando había tocado los $1230, acumulando así un retroceso de $45 en lo que va del año.

En el frente macroeconómico, el Banco Central informó un fuerte incremento en las Reservas Internacionales, que pasaron de u$s 24.305 millones a u$s 36.799 millones tras el primer desembolso del Fondo Monetario Internacional. Con los últimos movimientos, las arcas de la autoridad monetaria se ubican actualmente en u$s 38.960 millones, un nivel clave para sostener el nuevo esquema de flotación administrada del tipo de cambio.