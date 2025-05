"Blanqueo Blue", a la espera de la segunda (y más importante) etapa

Ya está. Ya es una realidad. La primera parte del Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, Blanqueo Blue, Blanqueo Permanente o “Plan Colchón”, está en marcha. Sin embargo, lo presentado ayer en sociedad por el Ministerio de Economía, es sólo el 20% de las medidas que incluye este nuevo régimen de búsqueda de ingreso al sistema financiero argentino legal de los más de 250.000 millones de dólares que los residentes locales eligieron quitar de la oficialidad para protección de sus ahorros en los últimos 20 años. O más.

Tal como informó este medio, la idea general es lograr que hasta fin de año ingresen por el nuevo régimen unos U$S 5.000 millones, lo que se necesita para cumplir a diciembre de 2025 con la marca de reservas en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) pactadas en el nuevo Facilidades Extendidas firmado el pasado 11 de abril.

Lo que Luis “Toto” Caputo, el presidente del Banco Central Santiago Bausilli y el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, anunciaron ayer, se trata del capítulo de desmantelamiento de sistema de obtención, cruzamiento y evaluación de datos que cualquier ciudadano o sociedad radicada en la Argentina debería cumplir hasta ayer para operar en el sistema financiero argentino. La mayoría trabas que deberían haber sido eliminadas hace tiempo. O, directamente, nunca haber existido.

Transferencias o acreditaciones: el umbral en el que se solicitará información será de $50 millones para personas físicas y de $30 millones para personas jurídicas.

Extracciones en efectivo: el umbral será de $10 millones para personas físicas y de $10 millones para jurídicas.

Los saldos de las cuentas que, al último día hábil del período mensual informado, resulten iguales o superiores en el mes -en valores absolutos- a $50 millones para personas humanas y $30 millones para personas jurídicas.

El monto total acumulado de los depósitos a plazo constituidos en el período mensual de información, cuando dicho monto resulte igual o superior a $100 millones para personas humanas y $ 30 millones para personas jurídicas.

Los consumos con tarjetas de débito del titular y/o adicionales -excluyendo los montos de extracciones en efectivo y cualquier otro monto que no implique consumo- en el país, cuando los montos acumulados sean iguales o superiores a $50 millones mensuales en cada cuenta informada.

Transferencias y acreditaciones en billeteras virtuales: se elevan a $50 millones para personas físicas y a $30 millones para personas jurídicas.

Todo esto además de la eliminación de la obligación para escribanos e inmobiliarias de reportar operaciones registrables. A partir de ahora, sólo se necesitará una declaración jurada detallando la licitud del origen de los fondos de la operación. Se podrá entonces adquirir un departamento, casa, campo, oficina o cualquier inmueble sin declararlo impositivamente. Solo habrá que adherir al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias, con lo que los incrementos patrimoniales no serán objeto de carga fiscal tributaria.

A estas medidas se unirán otras que se conocerán la semana que vine, y que tendrán que ver con la operatoria entre los nuevos blanqueadores y los bancos y billeteras virtuales. Esto es, la adaptación del sistema financiero a la nueva operatoria en divisas, y la habilitación de los nuevos instrumentos bancarios para potencial el uso de los dólares para la economía real. Se supone que estas herramientas estarán disponibles en no más de 15 días y dependerán de la velocidad de las resoluciones del BCRA. Entre otras novedades se espera que se instrumenten las siguientes medidas:

Se habilitarán las cuentas remuneradas en dólares tanto para bancos como para billeteras virtuales. De hecho, un banco de primera línea de capitales nacionales ya comenzó a implementar esta alternativa.

No habrá límites de ingresos para los capitales declarados.

Los bancos quedarán habilitados para créditos en dólares. Hasta ahora existía una restricción que sólo permitía a las empresas exportadoras contar con esta vía financiera.

Se habilitan las cuotas en dólares para operaciones de bienes registrables como vehículos, maquinaria, bienes de capitales, etc. Para un próximo paso comenzarán también a abrirse líneas de créditos hipotecarios en dólares, una vía cerrada desde la convertibilidad.

Se habilitan los cajeros en dólares.

Quedan habilitados dólares de todas las caras.

Se libera el intercambio de divisas para comercios.

La posibilidad de utilizar divisas para el consumo y el pago de facturas en general, no incluye, al menos en esta etapa, el pago de impuestos y servicios públicos.

Desde la próxima semana comenzará a dilucidarse lo más importante del plan. O, dicho de otra manera, la condición indispensable para que el régimen de ingresos de divisas pueda generar confianza jurídica: el contenido de la ley (o leyes) que se enviarán al Congreso para que los perdones impositivos tengan sustento. Se trata de dos capítulos clave:

-Modificaciones a la ley penal cambiaria, especialmente en el concepto de no penar la compra de dólares por fuera del sistema financiero legal y a través del nail Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). A partir de una aprobación de esta legislación, ya no será delito haber comprado dólares o divisas en general en “cuevas”.

-Cambios a la ley penal tributaria. En este caso para habilitar el ingreso de divisas en el sistema financiero argentino o billeteras virtuales, sin el reclamo de impuestos no liquidados como Ganancias y Bienes Personales, así como la liberación para el pago de multas.

Esto convertirá a este proyecto, en más generoso que el blanqueo anterior ejecutado por este mismo gobierno, y que culminó en su tercera etapa el 8 de mayo pasado. Habrá que ver en los anuncios de hoy si para estos ahora contribuyentes con dinero legalizado, hay o no algún tipo de premio extra. Así como también para aquellos que no tuvieron que recurrir a perdones de este tipo y que ahora deben ver somo el que no pagó impuestos, recibe mas beneficios sin necesidad de cumplir con las obligaciones tributarias.

Injusticias que suceden cada tanto, aunque en Argentina, más frecuentemente que en otros países.