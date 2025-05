Aseguran que el impulso minero argentino necesitará de la experiencia y la capacidad instalada chilena

Argentina busca posicionarse como un actor relevante en la industria minera global, impulsada principalmente por el desarrollo de proyectos de cobre de gran envergadura. Esta apuesta nacional por la minería como motor de desarrollo ha captado la atención del mercado del cobre y de países con una arraigada tradición minera como Chile.

En este contexto, el titular del Consejo Minero de Chile, Joaquín Villarino, ofreció una entrevista en Antofagasta, una zona chilena reconocida por su actividad minera. Durante la conversación con "Café Minero", un podcast de Timeline Antofagasta, Villarino abordó el reciente descubrimiento de yacimientos en Argentina

Sorprendentemente, afirmó que estos hallazgos no le generan preocupación. Según su perspectiva, los argentinos "no son buenos en minería" porque "no lo han hecho nunca". En consecuencia, dijo que "van a necesitar que los chilenos crucemos la cordillera y les expliquemos cómo se hace esto".

Esta declaración surge al ser consultado sobre la posibilidad de que Chile exporte talento técnico minero a países vecinos. El presidente del Consejo Minero, que agrupa a las principales empresas mineras que operan en Chile, argumentó que, si bien se busca exportar no solo minerales sino también servicios mineros, la región carece de la capacidad instalada de prestación de servicios que posee Chile.

Villarino profundizó en su argumento, reconociendo que los argentinos "son buenos para muchas cosas, sobre todo en los deportes", pero reiteró que la minería "es una actividad que no es fácil, no es llegar y hacer un yacimiento minero".

No obstante, Villarino también señaló una oportunidad para Chile. Aunque considera que los argentinos "aprenden rápido", ve en esta situación una "tremenda oportunidad" para que empresas chilenas presten servicios en Argentina, así como en otros países de la región como Perú, Colombia y Ecuador. La visión es que Chile se consolide como un "clúster minero" exportador de servicios a nivel regional.