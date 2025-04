Sin tregua: desplome de las acciones argentinas y el peor riesgo país en 6 meses

El terremoto desatado por Donald Trump el miércoles pasado con el anuncio de su tabla de aranceles sigue causando estragos en las bolsas del mundo. La onda expansiva parece no dar tregua a pesar de que pasaron varios días y Argentina no queda afuera del esquema. El Merval que arrancó la jornada con una caída del 1,8% y pasado el mediodía se ubica en un 2,6% en negativo. Esta circunstancia disparó el riesgo país a una cifra que no se veía desde hace 6 meses.

El índice de confianza en la actividad económica argentina que elabora J. P. Morgan escaló 35 puntos desde el ultimo cierre -925- y se posicionó en los 960, apenas por debajo de los 984 a los que ascendió a fines de octubre de 2024. De continuar la circunstancia de volatilidad, podría llegar a romper el techo de los 1.000 puntos.

Las acciones de Metrogas S.A. se destacan en la pizarra por estas horas con una caída del 4,9%, mientras que Transportadora de Gas del Norte S.A. le sigue los pasos con una retracción de 4,5%. En tercer lugar en la tabla del descenso está la metalúrgica Loma Negra con títulos que pierden su valor en un 4,2% al igual que IRSA y Sociedad Comercial del Plata.

La situación de los bonos soberanos tampoco consigue arrancar. El bonar AL41 se derrumba en un 5,%, mientras que el AE38 cotiza un 4% menos. El bono global GD35 los acompaña y tiene una retracción del 3,8%.

En cuanto a la divisa norteamericana que tanto nos quita el sueño, la versión informal del dólar sube un 2,29% y se fija en los $1.340 para la venta y 1.320 para la compra. El MEP también destacó entre las cotizaciones con un alza del 1,60% y se ubica en los $1.362,21.

Desplome internacional

La ola en la que se ahoga la economía local es parte de un todo internacional. Esta mañana, las bolsas de Asía y Europa fueron noticia por un nuevo lunes negro. Los mercados chinos empezaron las operaciones con derrumbes de hasta un 13% y en la Unión Europea las tablas aparecen completamente en rojo.

El desplome más significativo de esta jornada es el de Hong Kong, las operaciones en Hang Seng registran un derrumbe del 13,22%. En Taiwán, uno de los países más golpeados por el nuevo esquema arancelario de Estados Unidos, la mesa bursátil cae en un 9,66%, mientras que el otro centro de transacciones chino que se contrae es Shenzhen con una baja del 9,66%.

En Europa la situación es menos grave, pero no menos preocupante. Los índices que miden la evolución de los mercados STOXX Europe 50 y STOXX Europe 600, se desploman en un 4,72% y 4,50%, respectivamente. Los pre markets norteamericanos tampoco encendieron las alarmas con caídas del Dow Jones (-5,50%), el NASDAQ (-5,97%) y S&P 500 (5,82%). La volatilidad es tal que estos últimos tres indicadores tuvieron un repunte momentáneo y volvieron caer.