Reportan que Mojtaba Jamenei está inconsciente: un memorándum sacude a Irán antes del ultimátum

Informes de inteligencia de Israel y Estados Unidos, revelados por The Times, indican que el Líder Supremo iraní se encuentra en estado grave en la ciudad de Qom.

En un giro dramático que podría cambiar el curso de la guerra en Medio Oriente, un memorándum diplomático basado en evaluaciones de inteligencia de Israel y Estados Unidos asegura que el Líder Supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, se encuentra inconsciente y en estado crítico. Según la información difundida por el periódico británico The Times y el medio israelí Ynet, el mandatario está recibiendo tratamiento médico de urgencia en la ciudad sagrada de Qom.

Un líder fuera de combate en el momento más crítico El documento filtrado indica que el estado de salud de Jamenei le impide participar en cualquier proceso de toma de decisiones del régimen. Esta acefalía de facto ocurre en el día 39 del conflicto, precisamente cuando el tiempo se agota para evitar una escalada total.

La ciudad de Qom, centro neurálgico del chiismo ubicado a 150 kilómetros de Teherán, habría sido el refugio elegido para su tratamiento. Las agencias de inteligencia occidentales señalaron que conocían el paradero del líder desde hace tiempo, tras haber resultado herido en el ataque donde murió su padre y predecesor.

El ultimátum de Donald Trump: la "hora cero" se acerca Donald Trump presidente de los Estados Unidos 3 "Yo no quiero terminar la guerra", remarcó el presidente de Estados Unidos. EFE

La revelación de la incapacidad de Jamenei llega en una jornada de máxima tensión global. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha fijado un ultimátum infranqueable para alcanzar un tratado de paz. El plazo vence esta noche a las 21:00 (hora de Argentina) / 20:00 (hora del Este de EE. UU.).