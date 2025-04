Llega el primer barco con GNL, pero las empresas alertan sobre la inconsistencia económica

Si bien la construcción y puesta en operaciones del Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno en 2023 vino a poner paños fríos a la tradicional escasez de gas natural, la situación está lejos de solucionarse definitivamente, razón por la cual adquiere especial relevancia la llegada al país del primer barco con GNL (gas natural licuado).

Según informa el portal especializado Más Energía (+E) el barco es el primero de un total de 25 que llegarán al país este invierno, mientras que se está evaluando licitar 11 barcos adicionales, anticipo el medio, citando fuentes allegadas al equipo de planificación.

Hasta ahora se licitaron dos tenders de 8 y 6 buques de GNL cada uno, todos adjudicados a British Petroleum, la compañía que pasó el precio más bajo, de acuerdo al pliego de bases y condiciones. Sólo para tener en cuenta en 2022 se licitaron 222 barcos y al año siguiente fueron 130. En 2025 podrían ser menos de 40.

Pero hoy el principal asunto a tener en cuenta tiene que ver con el precio. "A pesar de la llegada de este barco, todavía no está resuelto el mecanismo de traslado a precios porque el Gobierno no quiere que se traslade a los consumidores y las distribuidoras no aceptan asumir la pérdida de comprar el gas a 12,9 dólares el millón de BTU (el precio promedio de los barcos contratados) y venderlo a alrededor de 4,5 dólares", asegura Más Energía.

El problema es que el negocio empieza a ser mirado con otros ojos, al punto que varias licitaciones han sido declaradas desiertas, dado que ninguna empresa presentó ofertas de compra a estos valores.

“Las condiciones que establecía Enarsa no eran aceptables. Precio, condiciones de pago y otras cuestiones más hicieron que ninguna tomara gas”, le dijo a +E una de las firmas que sigue el proceso.

En otra compañía señalaron que “contra la ley de gravedad no se puede ir. Por definición, las distribuidoras no compran gas a un precio superior al que pueden trasladar a cuadro tarifario”, citado por Más Energía.

Gasoducto del Norte

En otro orden de cosas, la Secretaría de Energía está planificando la compra de gas proveniente de Chile aunque, en rigor es GNL que el país trasandino importa y regasifica en su planta de Mejillones. Pero hay un tema crucial que incide y es que la Reversión del Gasoducto Norte no está terminada totalmente, y la urgencia del NOA es que necesita más gas.

Hoy se envían desde sur hacia el norte unos 15 millones de metros cúbicos día, más otros 2,5 millones que se producen en Salta. Pero hay un faltante de 1,5 millones para llegar a los picos de consumo de invierno, los que deben ser suplidos con gas que viene de Chile y un saldo de combustibles líquidos para las usinas térmicas.

Hoy productores y transportistas están discutiendo cómo se financiará la segunda etapa del ex “Gasoducto Néstor Kirchner”, pero que ahora se piensa como una traza distinta, pasando por La Carlota en Córdoba y desde ahí hacia el noroeste.

Mientras tanto, la constructora Esuco debería finalizar en junio las tareas en las plantas compresoras faltantes de la Revresión del Gasoducto del Norte, para elevar de esa manera la capacidad de reversión a 19 millones de m3/d, "pero en la industria desconfían que pueda cumplir con estos plazos", detalla Más Energía.