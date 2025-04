Balance cambiario: se van más dólares que los que entran

Desde junio de 2024 el flujo de dólares en la Argentina es claramente negativo. El país acumuló en los últimos diez meses un déficit de cuenta corriente de US$ 11.656 millones, según los últimos datos del informe de Balance Cambiario publicado por el Banco Central (BCRA).

Sólo en el mes de marzo, las operaciones de la cuenta corriente del balance cambiario registraron un déficit de US$ 1.674 millones, explicado por egresos netos en las cuentas “Servicios”, “Bienes” e “Ingreso primario”, por US$ 799 millones, US$ 456 millones y US$ 425 millones, respectivamente, parcialmente compensados por el ingreso neto de la cuenta “Ingreso secundario” por US$ 6 millones. Fue el mayor déficit mensual registrado desde que Javier Milei asumió la presidencia.

La cuenta financiera cambiaria, en tanto, resultó deficitaria por US$ 1.892 millones en marzo, explicado por los déficits del “Sector Financiero”, del “Gobierno Nacional y BCRA” y de “Otros Movimientos Netos” por US$ 1.210 millones, US$ 1.053 y US$ 78 millones respectivamente, parcialmente compensados por el superávit del “Sector Privado No Financiero” por US$ 450 millones.

Juan Mateo Aberastain Zubimendi/MDZ

Respecto al resultado en el mercado de cambios en marzo, los clientes de las entidades compraron US$ 928 millones y las entidades US$ 298 millones. Por su parte, el BCRA concretó ventas netas por US$ 1.154 millones y efectuó pagos netos a través del Sistema de Pagos de Moneda Local (SML) por US$ 52 millones.

El “Sector Privado no Financiero” fue comprador neto de moneda extranjera por US$ 584 millones en el mercado de cambios y el sector “Oleaginosas y Cereales” fue el principal sector oferente de moneda extranjera, registrando ingresos netos por US$ 1.605 millones.

Por su parte, “Sector Real excluyendo Oleaginosas y Cereales” registró compras netas por US$ 1.589 millones, explicadas principalmente por los egresos netos de los rubros “Bienes” y “Resto de servicios y otros corrientes” por US$ 1.717 millones y US$ 405 millones, respectivamente, los cuales fueron parcialmente compensados por ingresos netos por US$ 625 millones por el resultado del rubro “Deuda, IED, cartera y otras operaciones”.

Las “Personas humanas” registraron egresos netos por US$ 570 millones, principalmente para gastos por viajes, pasajes y otros consumos efectuados con tarjetas con proveedores no residentes. Cabe señalar que alrededor del 60% de estos consumos con tarjetas son posteriormente cancelados de forma directa por los clientes con fondos en moneda extranjera, lo que reduce el impacto deficitario de estos consumos en el mercado de cambios y en las reservas internacionales.