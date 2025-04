Atención monotributistas: últimos días para declarar bienes sin pagar impuestos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que el 7 de mayo vence el plazo para adherirse a la tercera y última etapa del Régimen de Regularización de Activos, establecido por la Ley N.º 27.743. Quienes aún no ingresaron al plan podrán hacerlo hasta esa fecha, siempre que cumplan con el anticipo obligatorio y la presentación de la manifestación de adhesión. Esta fase ofrece condiciones especiales, incluyendo la posibilidad de evitar el pago del impuesto cuando se declaran todos los bienes.

El programa, que comenzó meses atrás, permitió la exteriorización de cerca de 32.000 millones de dólares en las etapas previas. De ese total, cerca de 10.000 millones correspondieron a bienes registrables como propiedades y automotores. En total, más de 278.000 personas participaron del régimen, lo que derivó en la declaración de 267.076 cuentas, incluyendo más de 16.000 radicadas fuera del país.

Beneficios exclusivos para la última etapa

Según lo establecido por la normativa vigente, quienes declaren la totalidad de sus bienes no pagarán ningún impuesto adicional, siempre que no superen los límites de exención previstos. En caso de exceder ese monto, se aplicará una tasa del 15% únicamente sobre el valor excedente. Esta medida busca incentivar la declaración voluntaria de activos aún no informados, con condiciones impositivas más benignas.

El proceso de adhesión se realiza por medio del “Portal Régimen de Regularización de Activos – Ley 27.743”, seleccionando la sección “Manifestación de Adhesión”. Allí se completa el Formulario F. 3320, necesario para oficializar la inclusión en el régimen. Una vez presentada esta manifestación, el contribuyente debe realizar el pago anticipado correspondiente, en moneda extranjera.

El anticipo obligatorio se efectúa desde el mismo portal digital, generando un Volante Electrónico de Pago (VEP) con los códigos específicos: Impuesto 1009, Concepto 027, y Subconcepto 027. Este paso es imprescindible para poder avanzar hacia la declaración final.

Luego del 7 de mayo, quienes hayan cumplido con estas condiciones tendrán tiempo hasta el 6 de junio para presentar la declaración jurada completa y abonar el saldo restante del impuesto especial. Ese será el último paso para completar la regularización fiscal de los activos declarados.

Desde ARCA recordaron que este régimen se enmarca en los esfuerzos por transparentar el patrimonio de los contribuyentes y facilitar la reinserción de activos al circuito formal. La ventana actual representa la última oportunidad para acceder a este esquema con beneficios fiscales, en un contexto donde las autoridades buscan ampliar la base impositiva sin recurrir a medidas coercitivas.

Con la inminente finalización del plazo, las autoridades recomiendan a los contribuyentes interesados iniciar el trámite cuanto antes, para evitar demoras o inconvenientes técnicos durante los últimos días del período habilitado. Quienes deseen regularizar su situación deben actuar con celeridad y seguir cada uno de los pasos definidos en el portal oficial.