Fabricantes de maquinarias agrícolas advierten por una nueva medida de Milei

La Asociación de Fabricantes de Maquinarias Agrícolas y Agrocomponentes de Córdoba (AFAMAC) expresó su preocupación tras la publicación del Decreto 273/25 impulsado por el Gobierno de Javier Milei, que establece nuevas condiciones para el comercio exterior, incluyendo la eliminación del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU).

Desde la entidad advierten que, si bien coinciden con la necesidad de abrir la economía, la medida puede agravar los problemas de competitividad del sector si no se aplica en forma coordinada con otras reformas clave. “El cierre de importaciones y la no apertura al mundo nos trajo innumerables problemas económicos, como así también una profunda crisis social. Compartimos entonces que seguir con esas clases de políticas no es la solución”, señala el comunicado.

Sin embargo, desde AFAMAC aclararon que una apertura sin condiciones igualitarias puede suponer un riesgo para una industria que viene perdiendo terreno exportador.

Según datos aportados por la organización, las exportaciones de maquinarias agrícolas y agrocomponentes se redujeron a la mitad en la última década, pasando de 300 millones de dólares en 2013 a unos 150 millones en 2023. Y esto, aseguran, no se debe a falta de competencia en el mercado interno, sino a distorsiones estructurales persistentes.

“La diferencia de costos con nuestros competidores ronda el 25%. Eso no se corrige simplemente eliminando trabas a las importaciones. Hay variables críticas como la presión impositiva, el costo laboral no salarial, y la falta de financiamiento que aún no se han abordado completamente”, explican.

Además, destacaron que la eliminación del CIBU puede facilitar la entrada de maquinaria usada del exterior en condiciones de competencia desleal, en un mercado donde operan más de 1.200 empresas nacionales entre terminales y autopartistas. Esta situación, sostienen, afectará directamente la capacidad de los productores argentinos para acceder a tecnología nueva y servicios postventa locales.

“Los precios que se quieren estabilizar no son producto de una falta de transparencia o competencia, sino del contexto económico que encarece la producción local”, remarcaron. AFAMAC concluyó su postura solicitando una “integración inteligente al mundo”, es decir, una apertura que contemple los tiempos, las formas y las condiciones necesarias para preservar la industria nacional y fomentar su capacidad exportadora.

También hicieron énfasis en que, aunque reconocen avances en estabilidad macroeconómica y acceso al crédito desde diciembre de 2023, las reformas estructurales pendientes siguen siendo una barrera para el crecimiento del sector.

“La maquinaria agrícola argentina es valorada en todo el mundo por su calidad e innovación. Pero sin un entorno competitivo justo, es difícil sostener esa ventaja”, concluyeron en el documento que se conoció este jueves.

Comunicado de Asociación de Maquinarias Agrícolas de Córdoba by Gabriela Yalangozian