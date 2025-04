Importar maquinaria usada: el mejor negocio de 2025 está al alcance de cualquiera

En un país donde todo sube, producir cuesta, y crecer parece reservado a unos pocos, apareció una oportunidad concreta que puede cambiar el juego: importar maquinaria usada desde el exterior, sin trabas ni permisos especiales, a precios mucho más bajos que en el mercado local.

No hace falta ser millonario. No hace falta ser importador profesional. Cualquiera que tenga un taller, una chacra, una fábrica familiar o simplemente ganas de emprender puede hacerlo. Gracias al Decreto 273/2025, ya no se exige más el viejo CIBU, ese trámite burocrático que durante más de 30 años frenó el ingreso de máquinas usadas a quienes no tenían padrinos ni despachantes caros.

Ahora basta una declaración jurada ante la Aduana, y listo: podés traer vos mismo una inyectora, un tractor, una prensa o una grúa a menos de la mitad de lo que cuesta en Argentina. Es un negocio legal, simple y mucho más rentable de lo que te imaginás.



¿Por qué esta oportunidad vale oro?

Porque el mercado internacional está lleno de maquinaria industrial en excelente estado, usada pero operativa, que los países centrales renuevan constantemente. Esa misma tecnología, que en Argentina es inaccesible o carísima, hoy puede estar en tu taller por una fracción del precio.

Y hablamos de diferencias que hacen la diferencia:

Un tractor agrícola John Deere o New Holland, que acá ronda los US$35.000, se consigue en Europa por US$10.000 a 15.000.

Una grúa móvil Liebherr, que en el mercado local supera los US$150.000, se ofrece en portales europeos desde USD 50.000 a 80.000.

Un torno CNC industrial, que cuesta entre US$25.000 y 30.000 en el país, se compra en EE.UU. por US$8.000 a 12.000.

Una impresora offset Heidelberg A3 cotiza localmente en US$20.000 a 25.000, pero se consigue en Europa por US$7.000 a 10.000.

Y una cosechadora usada modelo S660, que acá vale US$250.000, en EE.UU. se consigue por US$99.000.

¿A quién le sirve?

A la minipyme que necesita dar el salto y no puede acceder a maquinaria nueva.

Al emprendedor que tiene el oficio pero no la herramienta.

A la cooperativa que quiere competir con mejores condiciones.

A la bodega, herrería, taller rural o carpintería familiar que quiere dejar de alquilar, tercerizar o endeudarse.

No necesitás ser importador profesional ni tener una SRL. No necesitás contactos ni influencias. Solo decisión, internet y ganas de crecer.

¿Cómo lo hacés?

1. Buscá tu máquina

En sitios como Exapro, Alibaba, MachineryTrader, Agriaffaires o eBay industrial.

Pedí fotos, ficha técnica y factura. Que sea usada y operativa.

2. Averiguá el código arancelario (NCM)

Es clave para saber qué impuestos vas a pagar. Se puede consultar gratis o con ayuda técnica. Por lo general:

Derecho de importación (0% a 28%)

IVA (21%)

Percepción de Ganancias (6%)

Tasa de estadística (-3%)

3. Calculá tu inversión total

Sumá precio + flete + seguro + impuestos.

Una máquina de US$10.000 puede terminar costando US$13.000 o 14.000 puesta en tu galpón, contra los US$30.000 o 40.000 del mercado local.

4. Coordiná el envío

Si estás en Mendoza o el oeste del país, lo mejor es traer por los puertos chilenos (Valparaíso o San Antonio) y cruzar por Paso Los Libertadores.

En el resto del país, podés usar Buenos Aires.

5. Completá la declaración jurada

El Decreto 273/2025 exige que el importador declare que el bien no está prohibido ni afecta a la industria nacional. Se hace online, en el sistema de Aduana (SIM). No necesitás pedir aprobación ni presentar carpetas.

6. Tramitá la nacionalización

Si sos persona física, podés importar ocasionalmente sin estar inscripto como importador.

Podés hacer el trámite vos mismo o con la ayuda de un gestor o despachante, si preferís.

7. Retirá y ponela a producir

Pagás los tributos, la traés a tu taller o campo, y la ponés a trabajar. Legal, con documentación completa, y a tu nombre.

Lo que antes era privilegio, hoy es negocio

Durante años, importar maquinaria usada fue un negocio blindado, reservado para grandes grupos. Hoy, eso cambió. Hoy cualquiera puede traer su equipo desde el exterior, pagar lo justo y empezar a ganar.

No es un subsidio ni una excepción: es la posibilidad de crecer con tus manos, tu capital y tus decisiones.

Y en un país que tantas veces castiga al que quiere trabajar, esta no es solo una oportunidad. Es una herramienta de libertad económica real.