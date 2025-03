Alarma: el intercambio comercial con Brasil reflejó un fuerte déficit

El comercio bilateral entre Argentina y Brasil volvió a ser deficitario para nuestro país. Y aunque creció tanto en exportaciones como en importaciones, se produndizó el rojo.

En febrero de 2025, Argentina mostró un déficit en su balanza comercial bilateral con Brasil de US$ 384 millones, según datos del ministerio de Economía de Brasil, relevados por la consultora ABECEB.

Este es el séptimo mes consecutivo con déficit comercial, y contrasta con el déficit de US$ 221 millones que había registrado en el mismo mes de 2024

El flujo comercial bilateral total (es decir, el agregado del comercio que incluye importaciones y exportaciones) fue de US$ 2.493 millones, lo que implicó una suba del 50,5% anual, la más alta en cinco años.



Con el resultado de febrero, el saldo comercial acumulado en el primer bimestre de 2025 fue deficitario en US$ 711 millones, lo que significa una caída de US$ 518 millones respecto al acumulado en el primer bimestre del año pasado.

La ampliación del rojo comercial en febrero se explicó principalmente por el salto de las importaciones que totalizaron US$ 1.438 millones, con una suba interanual de 53,3%, superamdo la expansión de las exportaciones que crecieron un 46,9% anual, es decir US$ 337 millones, llegando a US$ 1.054 millones.

El sector automotriz aportó tanto en el salto importador como en el exportador. En febrero, las compras desde Brasil de vehículos crecieron un 197,5% anual hasta US$ 65,6 millones, mientras que las importaciones de vehículos automotores de pasajeros crecieron un 171,2% hasta US$ 349,4 millones, con compras de vehículos para transporte de mercancías que subieron un 95% hasta US$ 88,6 millones.