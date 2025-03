Los nuevos detalles del acuerdo entre el Gobierno y el FMI

Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) siguen negociando para llegar a un nuevo acuerdo que permita esquivar el incumplimiento de pagos y facilitar la buscada recuperación económica. La búsqueda del Gobierno nacional es engrosar las arcas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Burgueño adelantó que el Congreso será la clave para cerrar el acuerdo.

El nuevo acuerdo estaría orientado a cubrir los compromisos de capital e intereses hasta el final del mandato de Milei, lo cual implica que el Gobierno argentino debe trabajar para cumplir con los plazos establecidos pero sin poner en peligro la estabilidad macroeconómica. Carlos Burgueño adelantó en MDZ Radio que "el acuerdo con el FMI será por ley o nada".

Esta "formalidad legislativa" parece ser una exigencia del mismo staff técnico del FMI, el sector más conservador sobre si llevar a cabo el acuerdo con Argentina o no. En contexto, este es el país más endeudado del mundo con el organismo, con un monto a pagar que asciende hasta los US$ 40.430 millones.

"El acuerdo no va a salir por decreto. El Congreso aprueba la ley o no se firma el acuerdo", destacó. Además, Burgueño menciona que el único aspecto del acuerdo que se enviará al Congreso es el relacionado "al endeudamiento", es decir, la parte del acuerdo que tiene que ver con cómo se manejarán los nuevos refinanciamientos del país de cara al futuro.

Reunión entre el Gobierno nacional y el FMI. Foto: Presidencia de la Nación

Por otro lado, especuló sobre la posible cifra total del préstamo: "Será toda la plata que el Gobierno pagó el año pasado y este año el FMI no devolvió. El acuerdo con el Fondo de facilidades extendidas tenía en cuenta esta devolución de dinero, pero desde el segundo trimestre del año pasado el FMI no devolvió el dinero. Se pagó y el FMI no devolvió. Esto fue porque no se habían firmado las metas".

El especialista contó que ese dinero que el Fondo va a devolver escalaría hasta los US$ 10.000 millones. "A esto se le suman otros U$D 10.000 millones, que es la plata del segundo trimestre de este año", agregó.

El "piso" del préstamo, entonces, rondaría los US$ 20.000 millones. Burgueño explicó que "este dinero sería, en teoría, de disponibilidad según convenga el Gobierno".

En ese sentido, todo dinero que exceda ese "piso" será para las reservas del BCRA: "Esto quiere decir que no se puede tocar. Va para las vidrieras del Banco Central". Este dinero no podrá ser usado para financiar otros gastos o necesidades fuera de la estabilidad cambiaria y económica. "Estos son los números que tengo, y son el monto mínimo. El préstamo puede terminar siendo mayor", concluyó.