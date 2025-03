Las expectativas de crecimiento para Argentina según el BBVA y una posible devaluación

El BBVA Research proyecta que el PBI de Argentina crecerá un 5.5% para este año. Esto implicaría que no solo recuperaría el 1.8% en el 2024, sino que lo duplicaría hasta con un poco más de margen. Carlos Burgueño dijo en su columna diaria que esto puede darse, aunque el escenario tendría sus aristas. Pero este no es el aspecto más comentado del informe. El dato que más polémica ha generado es la proyección del dólar oficial a 1400 pesos, que implicaría una devaluación del 28% aproximadamente.

Sobre la proyección del crecimiento económico, Burgueño dijo que "esta es una buena noticia, aunque el crecimiento se vería concentrado en muy poco sectores que, sin embargo, van a expandir mucho la economía", matizó. Por otro lado destacó que el mismo informe proyecta que una inflación del 30% para el 2025, lejos del 18% que adelantó el Gobierno pero "un muy buen número" de todas maneras.

El impacto de la devaluación en los precios es una incógnita. Si bien no se espera que el traslado sea completo, el informe advierte que el aumento del dólar afectará el mercado interno. Además, el gobierno enfrenta el reto de mantener el equilibrio fiscal incluso si cae el apoyo popular por la devaluación. "El BBVA cree vendría después de octubre, tras las elecciones intermedias. Pero no creo que se vaya a complicar el equilibrio fiscal, aunque si afecte el apoyo popular", agregó.

"La devaluación tampoco sería tan grave...", afirma Burgueño. Aunque si que reconoce un "error de cálculo" de Javier Milei en la estrategia para perforar el piso del 2% inflacionario: "Él pensó que bajar el crawling peg del 2% al 1% iba a perforar el piso. Pero no se dio. Vamos a esperar a ver qué pasa en abril, pero si no resulta quiere decir que la estrategia falló. ¿Por qué? Todavía tenemos una economía que no está en equilibrio".

En este contexto, el especialista abordó una "gran pregunta" respecto a los efectos que puede generar una eventual devaluación: podría esta tener un efecto inflacionario? Burgueño afirma que esta es una incógnita muy difícil de responder. "En realidad no se conoce cuánto porcentaje de esa devaluación pueda trasladarse a precios. Pero algo se va a trasladar. Eso es inevitable", afirmó.

Por último, Burgueño habló sobre el hecho de que el gobierno busca renovar deuda por 9.000 billones de pesos (aproximadamente 8.700 millones de dólares) a través de distintas herramientas financieras, entre ellas letras y bonos en pesos, así como una letra Dolar Linked, indexada a la evolución del tipo de cambio.