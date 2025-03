El Banco Central sigue con la sangría de reservas

El Banco Central intervino por décima rueda consecutiva en el Mercado Único de Cambios realizando ventas netas de dólares. El saldo fue negativo por US$ 192 millones y acumuló en el mes de marzo un rojo de US$ 1.013 millones y ventas netas en la semana por US$ 433 millones.

En tanto, las reservas brutas internacionales informadas cedieron US$ 447 millones desde la anterior jornada hábil y en la entidad quedaron US$ 25.775 millones, el menor nivel desde el 30 de enero de 2024.

En la bolsa de valores, las acciones y los bonos argentinos, tanto en Buenos Aires como en Nueva York, volvieron a caer en un ambiente cargado de incertidumbre por las noticias contradictorias que se publican sobre las negociaciones con el FMI, en cuanto al tiempo y forma en que llegarían los montos acordados y sobre las condicionalidades que implicaría, fundamentalmente respecto del tipo de cambio.

El Central continúa con la venta de dólares. ALF PONCE MERCADO / MDZ

El índice Merval perdió en la jornada un 1,4%, con un mercado de acciones notoriamente rojo. Hubo bajas de hasta un 3%. Las ADRs argentinas que cotizan en Nueva York también tuvieron un día de caidas francas con papeles que perdieron hasta 6,2% como en el caso de Globant..

El índice de riesgo país, que mide el J.P. Morgan, se ubicó en 777 puntos básicos, con una suba de 18 puntos respecto del cierre del día anterior.

En lo que respecta al mercado de cambios, el dólar blue cerró la jornada en $1300 para la venta, sin cambios respecto del día anterior. En tanto, el CCL y el MEP subieron 0,8%, El primero cotizó en $1308 y el segundo en $1302.

El dólar mayorista, en tanto, cerró a $1.073,5 por unidad, con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 586 millones y de US$ 1072 millones en el mercado de futuros.