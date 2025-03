Las exportaciones de vino repuntaron en febrero, pero el acumulado sigue en rojo

El segundo mes del año marcó un leve repunte en las exportaciones de vino en Argentina, aunque no fue suficiente para revertir el saldo negativo que había dejado el mes de enero. De acuerdo a las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), en febrero hubo un crecimiento total de 3,1% para la bebida nacional, pero el acumulado sigue en rojo con -3,9%.

Conforme a las cifras del INV, el resultado de febrero corresponde a un movimiento de 0,001% en el vino fraccionado (suba de 0,8% en el vino color y caída de 3,9% en los blancos) y un crecimiento de 13,7% en el vino a granel (con +7,8% para el vino color y +119,6% para el blanco). En tanto, los despachos de mosto concentrado aumentaron 34,9%.

En el segundo mes del año también aumentó la cantidad de divisas generadas por el vino, ya que creció un 5% respecto al 2024 el valor FOB. En total fueron US$ 50.302.000 FOB producto de US$ 46.526.000 FOB del vino fraccionado y US$ 3.776.000 del granel FOB. En tanto, el mosto llegó a US$ 9.526.000 FOB por un total de 6.089 toneladas.

Las exportaciones de vino en Argentina en febrero. Cuadros: INV

El balance del año

Como publicó el INV, Argentina exportó en los dos primeros meses de 2025, 26,5 millones de litros de vino (-3,9 %). Se exportaron 1,1 millones de litros menos con respecto al año 2024. De ese total, 19,7 millones (74,5%) corresponden a vinos fraccionados (-1,5%) y 6,7 millones (25,5%) son vinos a granel (-10,4%).

El precio promedio del vino total en el acumulado enero-febrero fue de 3,37 US$/litro (+1,4%), llegando el fraccionado a 4,19 US$/litro (+0,05%) y el granel a 0,98 US$/litro (-4,6%). En el período enero-febrero ha aumentado el precio medio de los vinos varietales y espumosos.

Las exportaciones de mosto concentrado en estos dos meses del año ascendieron a 10.519 toneladas, un 12,6% más en volumen y un 8,3% más de ingreso de divisas respecto al mismo período del año anterior. El precio promedio del mosto concentrado en el acumulado del año llegó a 1.569,0 US$/tonelada y en febrero se comercializó a un precio promedio de US$ 1.564,5 por tonelada.