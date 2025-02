Paso a paso, cómo es el plan de Javier Milei para privatizar el Banco Nación

Javier Milei quiere convertir el Banco Nación en una sociedad anónima similar y paralela a YPF. El Presidente está más que conforme con el manejo que hace Horacio Marín en la petrolera, y la considera el ejemplo para avanzar en las otras empresas en las que la presencia del Estado nacional es amplia o total, y que, como el caso del banco, resultan complicados de privatizar. Al menos al 100%.

La idea que Milei compró (de asesores serios) y comenzó esta mañana a aplicarse con la publicación del decreto reglamentario en el Boletín Oficial, es que en un proceso de un año el Banco Nación se transforme en una sociedad anónima pura y dura, incluyendo la apertura del capital accionario y la aplicación de los controles y auditorías reglamentarias e inevitables que una institución de este tipo debe tener.

Pero, obviamente, la idea de fondo no es la transparencia y la conversión en una empresa de competencia normal en el sistema financiero, sino la incorporación de capital privado dentro del listado de accionistas.

Sostiene el Ejecutivo que se puede replicar el esquema de YPF, donde el Estado nacional mantiene el 51% de las acciones luego de la renacionalización del 2012, con un 49% de acciones que cotizan en los mercados de capitales de Buenos Aires y Nueva York, más algunos inversores que vienen desde la era Repsol, como el fondo BlackRock, Pemex, Santander, Morgan Stanley y fondos como Ping capital, Mirae Asset Global ETFs.

Si se estima que el valor actual del Banco Nación podría rondar los U$S 15.000 millones, la colocación en el mercado y en privados de ese paquete minoritario de acciones, implicaría ingresos aproximados por unos U$S 7.350 millones. Obviamente no se trata de un proceso inmediato, y que seguramente requerirá una ley de apoyo, por lo que lo más probable es que este esquema privatizador pase para después de las elecciones legislativas de octubre.

Se mira más entonces el 2026 que este ejercicio. De todas maneras, esos miles de millones de dólares, se sumarán a otros provenientes de las privatizaciones que se iniciarán este año con Belgrano Cargas, Aysa, el resto de los ferrocarriles, obras viales, Enarsa.

Javier Milei quiere avanzar en el ingreso de capitales privados en el Nación. La idea tiene tanto tiempo como los días del libertario en la Casa Rosada. En diciembre del 2023 Milei había presentado en sociedad en su primera cadena nacional su ya famoso DNU 70/2023, en el que en unas 80 páginas impresas en A4 y en unos 366 artículos, el Ejecutivo planteaba no solo un plan económico o un programa de gobierno.

Había algo más. Un cambio cultural en la vida comercial, financiera y fiscal de la Argentina. Uno de esos capítulos, el Título III, en el que se explicaron las ideas de reforma del Estado, donde se avanza en la creación de “sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria”, que pasan a estar sujetas dentro de la Ley General de Sociedades 19.550 y, en consecuencia, podrían ser privatizadas.

El proceso de reconversión en sociedades anónimas no podrá demorar más de 180 días luego de publicado el DNU (salvo suspensiones judiciales o que el Congreso lo anule), y luego de ese período, podría comenzar el proceso de privatización de esas entidades. En ese momento no se mencionaba ninguna de las empresas en el texto del DNU, y Milei solo hizo referencia a Aerolíneas Argentinas.

Se interpretaba en esos días en el mundo Milei que la interpretación del decreto debía ser tomada de manera amplia, incluyendo el Banco Nación. El banco luego fue incluido en los proyectos de privatización de Bases I y Bases II, pero en las negociaciones con el radicalismo quedó fuera del listado en la ley final. Se sabía que la idea de Milei era avanzar con el proyecto. A todo o nada, y definirlo antes que termine esta gestión.

Nadie se atreve a dar una cifra del valor estimado de una operación de venta del Banco Nación. La entidad financiera, a diferencia de otros proyectos complejos como las eventuales privatizaciones o similar, es el principal actor en su mercado. El Banco Nación es el líder indiscutido del sistema financiero argentino.

Cuenta con 739 sucursales a lo largo del país, 16 sucursales electrónicas y dos sucursales sin contabilidad propia, 34 puestos de promoción, una oficina administrativa, tres sucursales móviles y su casa central. Tiene cuatro sucursales en el exterior (Nueva York, Madrid, Montevideo y Santa Cruz de la Sierra), tres agencias (Miami, San Pablo y Asunción), tres subagencias en Paraguay (Concepción, Encarnación y Villarrica), un centro de atención al cliente en Paraguay (Villa Morra) y una oficina de representación en China (Beijing).

Prácticamente monopoliza las operaciones de comercio exterior. Mantiene operativos unos 2.793 cajeros automáticos. Se estima que tiene activos unos siete millones de clientes, es luego de YPF la principal empresa del país en facturación, duplica en operaciones a su inmediato seguidor privado (el Santander) y duplica en activos al Banco Provincia, la segunda entidad en el ranking.

Nadie se atreve hoy a dar una cifra del valor estimado sobre el que se puede aventurar una operación de venta del Nación, pero algún que otro consultor interesado habla de no menos de 10 mil millones de dólares de piso, y unos 17.000 millones de techo. Como se supone que el proceso de ingreso de capital privado no sería inmediato sino gradual, y que en el cronograma de apertura las acciones irían subiendo su precio, el valor promedio del banco sería de 15.000 millones.